Вашингтон, 19 марта. Белый дом отстранил от работы всех молодых специалистов, которые признались в употреблении легких наркотиков. Однако в ряде штатов и в самом Вашингтоне марихуана легализована.

Ранее стало известно о послаблениях Администрации президента США Джо Байдена в правилах найма молодых специалистов и их допуска к государственной тайне. Молодым специалистам, происходящим из штатов, где легализовано употребление легких наркотиков, в частности марихуаны, было разрешено работать и иметь допуск к совершенно секретным материалам. Всего в США 14 штатов, в которых легализовано употребление легких наркотиков в рекреационных целях. В округе Колумбия, где находится резиденция президента США, употребление марихуаны также легализовано

Однако, как узнали СМИ, на деле десятки молодых специалистов банально обманули: всех, кто признался в употреблении марихуаны, либо тут же уволили, либо перевели на удаленную работу без допуска к гостайне. В неформальной обстановке всем сообщили, что если они честно признаются в том, что раньше курили запрещенные вещества, никаких санкций против них не применят.

Наиболее либеральным из трех последних хозяев Белого дома был 44-й президент США Барак Обама. В своей книге, опубликованной после ухода с поста президента, Обама признается, что регулярно "баловался" легкими наркотиками, а до прихода в политику и вовсе любил вещи потяжелее — например, кокаин. Однако это не помешало не помешало ему стать президентом Соединенных Штатов.

У самого Байдена также непростая история с употреблением наркотиков и допуском к гостайне. Сын президента США, Хантер Байден, в 2014 году был с позором уволен из ВМС США за употребление тяжелых наркотиков, в частности, того же кокаина. Сейчас Байден-младший входит в совет директоров Burisma Holdings — одной из крупнейших газодобывающих компаний на территории Украины. Однако он не перестал употреблять наркотики, свидетельствуют данные его компьютера, взломанного после передачи в сервис.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о все более явственных помутнениях рассудка американского лидера. По всему миру Байдену открыто предлагают обратиться к психиатру.