Долги россиян за теплоэнергию продолжают расти

Москва, 19 марта. Представители ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» рассказали журналистам, как увеличились долги россиян за теплоэнергию.

Речь идет о росте показателя в 2021 году. С 1 января по 1 февраля долг потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за теплоэнергию повысился на 28,7 миллиарда рублей, достигнув отметки в 237,9 миллиарда рублей. Таким образом, россияне нарастили задолженность примерно на 12%.

«Задолженность растет каждую зиму: в холодные месяцы повышаются расходы на отопление», — уточнили «Известия».

В начале января жители России получают крупные счета, так как обычно платежные квитанции приходят за прошлый месяц, объяснили в совете. При этом долг быстро растет по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Ранее на проблему неоправданного повышения тарифов на услуги ЖКХ обратил внимание президент Российской Федерации Владимир Путин. Он также отметил низкое качество обслуживания в данной отрасли в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.