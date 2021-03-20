Электромобиль для борьбы с дронами разработали в Пензе

Пенза, 20 марта. Пензенские конструкторы получили патент на изобретение полноприводного электромобиля для охраны периметра от дронов потенциального противника. Машина способна бесшумно перемещаться по пересеченной местности, оставаясь невидимой для тепловизионных и инфракрасных радаров.

О необычной разработке корреспонденту ФАН рассказала один из авторов проекта, доцент кафедры «Транспортные машины» Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований Пензенского государственного университета Александра Генералова. Возглавил работу директор института Игорь Артемов.

«Разработкой данного электромобиля мы занялись еще в 2018 году, когда к нам обратилась фирма АО «ЮМИРС». Эта пензенская компания занимается созданием высокотехнологичных систем охраны периметров, в том числе и от дронов. Так как подобные устройства летают не только над асфальтированными дорогами, но и над пересеченной местностью, возникла потребность в проходимом автомобиле для транспортировки антенн. Он должен обладать минимальным тепловыделением и быть практически бесшумным. Разумеется, эти требования обусловлены возможностью применения машины в военных целях», — сообщила собеседница.

В качестве колесной платформы было решено использовать автомобиль «ЛуАЗ-969». Перед конструкторами стояла задача создать универсальную систему, которая позволила бы заменить двигатель внутреннего сгорания на электромотор, обладающий набором необходимых характеристик. На ее решение у пензенских ученых ушло не более трех месяцев.

«Мы использовали автомобиль «ЛуАЗ», так как он и маневренный, и легкий, и, что немаловажно, полноприводный. Было решено поменять двигатель внутреннего сгорания на электродвигатель. Он практически бесшумный и тепла выделяет в разы меньше, чем ДВС. Кроме того, к нему мы создали и новую систему жидкостного охлаждения, которая также была запатентована. Буквально за два-три месяца мы разработали конструкцию, которая позволяет быстро заменить ДВС на электромотор с возможностью обратной перестановки. Автомобиль прошел все испытания. Его запас хода ограничен лишь зарядом аккумуляторов», — резюмировала Александра Генералова.

Готовая машина была представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия», где экспертам в области высоких технологий и вооружения были продемонстрированы возможности автомобиля. Аналогов электрического «ЛуАЗа» на форуме не было.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции конструкторы долгое время не могли запатентовать собственную разработку. Только лишь в 2021 году создатели полноприводного электромобиля получили патент на это изобретение.

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