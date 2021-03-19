Мошенники от имени «Госуслуг» начали обманывать россиян в Сети

Москва, 19 марта. Мошенники придумали новый способ обмана пользователей в Сети. Теперь от имени сайта «Госуслуги» аферисты начали рассылать фишинговые письма.

Они поняли, что люди склонны доверять государственной структуре и не всегда проверяют полученные письма. Однако в Минцифры подчеркнули, что письма от «Госуслуг» приходят с одного единственного адреса и дублируются на портале — в личном кабинете, пишут «Известия».

Также мошенники рассылают электронные письма, представляясь сотрудниками лотерейных компаний, и предлагают жертвам бесплатный билет, после чего сообщают о якобы «выигрыше». По словам специалистов, такая тактика выбрана неслучайно. Злоумышленники пользуются желанием людей поправить свое финансовое положение участием в различных розыгрышах.

Так, для получения приза нужно ввести данные банковской карты. При этом недоброжелатели маскируются названиями и сайтами-клонами реально существующих лотерейных организаций.

Россиянам рассказали о популярных способах мошенничества в регионах. Как правило, аферисты притворяются сотрудниками правоохранительных органов или работниками банковских организаций.

Российский банк готов заплатить миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет поймать злоумышленников. «Ридус» пишет, что кредитная организация планирует потратить на эти цели 5 миллионов рублей.