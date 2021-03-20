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Инвалиды из детского дома Пензы подверглись травле со стороны психолога

Инвалиды из детского дома Пензы подверглись травле со стороны психолога

Пенза, 20 марта. На протяжении полутора лет воспитанники пензенского социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов были вынуждены терпеть нападки со стороны штатного психолога. Соответствующей информацией с ФАН поделилась уполномоченная по правам ребенка области Елена Столярова.

Крик о помощи поступил от самих детей, которые пожаловались местным журналистам на плохое отношение со стороны некоторых сотрудников учреждения, расположенного в поселке Кичкилейка. Они записали видеозапись, в которой повествуется о шокирующих подробностях содержания в центре.

«Полтора года назад нас перевезли из Нижнеломовского детского дома, и с этого момента начался какой-то ужас. Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», — поделилась историей одна из воспитанниц.

Особое внимание подростки уделили рассказу о психологе, которая своими жесткими методами воспитания довела одну из несовершеннолетних девочек до попытки самоубийства. Как сообщил ФАН источник из кичкилейского реабилитационного центра, речь идет о молодой воспитаннице, которая страдает маниакальным расстройством личности. Уточняется, что ее уже несколько раз отправляли на лечение в психиатрическую больницу из-за желания навредить собственному организму.

Инвалиды из детского дома Пензы подверглись травле со стороны психолога

Информация из видеообращения заинтересовала областную прокуратуру, которая организовала срочную проверку учреждения на предмет наличия недобросовестного подхода к воспитанию детей-инвалидов.

«Проведены встречи с воспитанниками и коллективом реабилитационного центра, проверены условия проживания и воспитания несовершеннолетних, дана оценка эффективности реализации органами опеки и попечительства полномочий по защите их прав. При наличии основания будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — уточнила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Как сообщила ФАН уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова, все началось с конфликта между некоторыми воспитанниками центра и психологом, которая недобросовестно выполняла свою работу. Вместо поиска особого подхода к детям с непростой судьбой женщина применяла грубые методы контроля, подвергающие опасности психику ребят.

«Этот конфликт допустила психолог, которая по долгу службы должна была урегулировать и исключать подобные ситуации. Однако сотрудник повел себя некорректно и непрофессионально, отчего недопонимание обострилось. Сейчас руководство учреждения решает этот кадровый вопрос», — рассказала Елена Столярова.

Детский омбудсмен взяла данную проблему на личный контроль. Психолога перевели в другое отделение, а с пострадавшими от его методов девочками-инвалидами теперь работает другой специалист. 

Ранее ФАН сообщал, что следователи разбираются в обстоятельствах загадочного отравления пяти школьниц в Пензенской области.

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