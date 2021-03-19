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Брюсу Уиллису — 66! Интересные факты из жизни «крепкого орешка»

Брюсу Уиллису — 66! Интересные факты из жизни «крепкого орешка»

Американскому актеру Брюсу Уиллису исполнилось 66 лет. Даже в этом возрасте самый «крепкий орешек» Голливуда продолжает сниматься в боевиках. Всего за свою карьеру он сыграл более чем в 100 картинах, многие из которых обрели статус культовых. В биографии Уиллиса есть немало интересных фактов, о которых ФАН расскажет своим читателям.

Детство и юность

Уолтер Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в городе Идар-Оберштайн в Западной Германии. Его мать — Марлен — коренная немка, родилась в городе Кассель, а отец, Дэвид Уиллис был американским солдатом и служил на территории ФРГ. В 1957 году срок его службы закончился, поэтому семья решила переехать в США. Позже у его родителей родилось еще трое детей. У Брюса Уиллиса есть сестра Флоренс и брат Дэвид. Брат Роберт скончался в 2001 году от рака поджелудочной железы.

Интересный факт: в детстве Уиллис серьезно заикался. Как только мальчик начинал переживать по тому или иному поводу, он не мог сказать ни слова. Родители будущей звезды Голливуда нашли выход из положения — мальчика отдали в театральную студию. Когда Брюс стал играть в спектаклях, волнение и заикание пропали. Ему понравилось выступать перед большой аудиторией.

Получив школьный аттестат, юноша поступил в Монклерский государственный университет, где продолжал участвовать в постановках в составе студенческой труппы. Первые роли будущий «крепкий орешек» сыграл на сцене школьного драмкружка в любительских постановках Шекспира и Уильямса. Также актер является левшой.

Когда Уиллис получил диплом, он отправился в Нью-Йорк. В мегаполисе у будущего актера не сразу все начало получаться: он не только перебивался случайными заработками, но и был вынужден выступать в народном ансамбле. Интересный факт: в ансамбле Брюс Уиллис играл на губной гармошке. Он работал охранником на Салемской атомной электростанции, затем был водителем автобуса на предприятии, где работал его отец, и даже попробовал себя в качестве частного сыщика.

Первый успех

Актерский талант Брюса Уиллиса заметили не на театральных подмостках, а у стойки популярного нью-йоркского бара Centrale, где он работал барменом. Будущий главный герой Голливуда разъезжал по бару на роликовых коньках и имел откровенно экзотический вид: рваная майка, широченные, как парашют, штаны и цветная повязка на голове. Веселый бармен постоянно что-нибудь напевал, хохмил или играл на гармошке. После этого актер начал появляться в рекламных роликах, а также играть эпизодические роли.

Крутой поворот в творческой биографии Брюса Уиллиса произошел в 1985 году, когда ему предложили главную мужскую роль в сериале «Детективное агентство «Лунный свет». Телепроект приобрел большую популярность и выдвигался на премию «Эмми» в 16 категориях.

В 1988 году Уиллис снялся в «Крепком орешке», сыграв роль полицейского Джона Макклейна. Именно после этого фильма он приобрел мировую славу и признание публики. За Брюсом сразу же закрепился образ храброго героя, спасающего жизни людей. При этом, в отличие от своих коллег, актер прослыл героем с хорошим чувством юмора. Интересный факт: на роль Джона Макклейна в «Крепком орешке» претендовали Арнольд Шварценеггер, Ричард ГирСильвестр Сталлоне, однако продюсеры в последний момент выбрали кандидатуру Уиллиса.

Спустя пару лет состоялась премьера второй части «Крепкого орешка», которая получила еще большую популярность. При бюджете в 70 млн долларов картина собрала в прокате свыше 240 млн. В результате Уиллис стал одним из самых высокооплачиваемых и узнаваемых актеров Голливуда. Актер также сыграл в не менее популярных фильмах «Пятый элемент», «Меркурий в опасности», «На расстоянии удара».

За годы своей кинокарьеры актер снялся в более чем 100 кинолентах. Также Уиллис периодически выступает на театральной сцене. Кроме этого, он иногда организовывает небольшие сольные концерты с группой The Accelerators. А в молодости «крепкий орешек» записал два альбома в стиле кантри.

Личная жизнь

Первой супругой Брюса была американская актриса Деми Мур. В браке у пары родились три дочери — Румер, Скаут и Талула Бэль. Но после 13 лет совместной жизни супруги решили развестись. Позже «крепкий орешек» взял в жены фотомодель Эмме Хеминг. Любопытно, что он был старше своей избранницы на 23 года. Во втором браке у Брюса Уиллиса родились еще две дочери — Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Политические взгляды

Брюс Уиллис поддерживает Республиканскую партию. Он неоднократно заявлял, что США должны провести масштабную военную кампанию в Колумбии, чтобы пресечь наркотрафик. Актер также активно поддерживает право на ношение оружия. В свое время актер горячо поддерживал войну в Ираке — в 2003 году он приезжал на территорию военных действий и выступал для солдат, исполняя песни.

Интересный факт: после поездки на войну Брюс Уиллис решил вступить в армию и принять участие в боевых операциях на территории Ирака, но его заявление было отклонено — не прошел по возрасту.  В 2007 году актер сообщил, что подарит миллион долларов любому гражданскому лицу, которое поможет найти и обезвредить Усаму бен Ладена или его ближайших приспешников.

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