Александр Хацкевич покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»

Волгоград, 19 марта. Руководство «Ротора» отправило в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича.

Пресс-служба волгоградского «Ротора» на официальном сайте команды сообщила, что Александр Хацкевич покидает пост главного тренера, который он занимал с 2019 года. Наставника поблагодарили за «проделанную работу» и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

На данный момент «Ротор» с 18 очками в активе занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ). Восемь баллов отделяет команды от 12-й строчки, гарантирующей участие в следующем розыгрыше чемпионата. На первом месте по-прежнему идет петербургский «Зенит». В активе команды Сергея Семака 48 очков.