Рудковская опубликовала снимки с подросшим братом Гном Гномыча

Москва, 19 марта. Продюсер Яна Рудковская показала поклонникам своего младшего сына от фигуриста Евгения Плющенко Арсения, родившегося в сентябре прошлого года.
Бизнесвумен и ее супруг воспитывают двоих детей. Старшему сыну звездной пары Александру, известному под прозвищем Гном Гномыч, в январе исполнилось восемь лет. Мальчик довольно часто появляется на странице матери в Instagram, но и его младшего брата Рудковская тоже демонстрирует подписчикам.
На этот раз продюсер опубликовала фото с подросшим Арсением, которого она держит на руках. На снимке малыш смотрит в сторону собаки.
«Арсюша и его друг Панчо», — подписала кадры Рудковская.
Фотографии с маленьким братом Гном Гномыча восхитили подписчиков продюсера. Умиленные поклонники оставили под постом жены Евгения Плющенко множество комментариев.
«Ну какой же он сладкий!»;
«Боже, какая сладость!!!»;
«Какой он уже большой и невозможно сладкий! И Панчо — любовь моя»;
«Вот это милота! Красивый друг Панчо», — написали восторгающиеся фанаты.
Певец и блогер Рома Желудь ранее нелестно отозвался о продюсерском центре Рудковской. Он рассказал, как поссорился с супругой фигуриста из-за миллиона рублей.