Рудковская опубликовала снимки с подросшим братом Гном Гномыча

Москва, 19 марта. Продюсер Яна Рудковская показала поклонникам своего младшего сына от фигуриста Евгения Плющенко Арсения, родившегося в сентябре прошлого года.

Бизнесвумен и ее супруг воспитывают двоих детей. Старшему сыну звездной пары Александру, известному под прозвищем Гном Гномыч, в январе исполнилось восемь лет. Мальчик довольно часто появляется на странице матери в Instagram, но и его младшего брата Рудковская тоже демонстрирует подписчикам.

На этот раз продюсер опубликовала фото с подросшим Арсением, которого она держит на руках. На снимке малыш смотрит в сторону собаки.

«Арсюша и его друг Панчо», — подписала кадры Рудковская.

Фотографии с маленьким братом Гном Гномыча восхитили подписчиков продюсера. Умиленные поклонники оставили под постом жены Евгения Плющенко множество комментариев.

«Ну какой же он сладкий!»; «Боже, какая сладость!!!»; «Какой он уже большой и невозможно сладкий! И Панчо — любовь моя»; «Вот это милота! Красивый друг Панчо», — написали восторгающиеся фанаты.

Певец и блогер Рома Желудь ранее нелестно отозвался о продюсерском центре Рудковской. Он рассказал, как поссорился с супругой фигуриста из-за миллиона рублей.