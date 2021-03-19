Шесть субмарин ЧФ РФ вышли на боевое дежурство в Черное море

Москва, 19 марта. Все шесть подводных лодок российского Черноморского флота выведены в Черное море на боевое дежурство. Об этом сообщил командующий ЧФ РФ вице-адмирал Игорь Осипов.

Отметим, что 19 марта моряки-подводники отмечают профессиональный праздник. Экипажи подводных лодок являются гордостью российского флота и всей страны.

Дата для проведения профессионального праздника выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1906 году подводные лодки в русском флоте были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. В то время другие страны только начинали строить субмарины.

Первой российской подлодкой, вошедшей в состав флота, был «Дельфин». Его строительство было завершено в 1903 году.

Ранее стало известно, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» передадут Военно-морскому флоту РФ в конце июля.