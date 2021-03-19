Американские аналитики назвали девять преимуществ солдат-женщин

Вашингтон, 19 марта. Аналитики американского юмористического издания The Babylon Bee перечислили некоторые наиболее важные на их взгляд преимущества женщин-военнослужащих ВС США.

В США аналитики юмористического издания решили напомнить своим читателям о женщинах в армии. Они привели целый список достоинств девушек-солдатов с ироничным подтекстом.

Первое, о чем упомянули в своей публикации авторы, это то, что женщины отжимаются меньшее количество раз, нежели мужчины. Это способствует укреплению мужской самооценки, что имеет большое значение, полагают в американских СМИ.

Девушки-военные способны залечивать раны, поскольку у них всегда с собой есть эфирные масла. Также у них в сумочку может уместиться все что угодно: бинты, боеприпасы, провизия и даже маленький самолет, шутят в The Babylon Bee.

К преимуществам авторы отнесли еще и то, что женщины долгие годы практикуют ходьбу на высоких каблуках, а значит, это может стать их тактическим преимуществом, например, если придется идти по минному полю. Еще они не всегда бросают гранаты точно в цель, а значит, противник не будет знать, чего ожидать.

Военная база без женщин-солдат пахнет не слишком приятно, а там, где они есть, – аромат чудесной парфюмерии и выпечки. К тому же, всегда есть вероятность, что даже кабина танка может быть обустроена с помощью уютных подушек.

Девушки намного меньше мужчин, а значит, в них сложнее попасть на поле боя. Еще им можно платить меньше, отметили журналисты, а значит, докупать на сэкономленные ресурсы больше боеприпасов и оружия. Авторы предположили, что в данной сфере деньги не слишком интересуют женщин-военнослужащих.

Напомним, ранее стало известно, что китайские СМИ восхитились навыками и внешностью российских женщин-военных.