ВСУ за сутки выпустили по ДНР 30 мин и снарядов

Донецк, 19 марта. Солдаты ВСУ выпустили по территории ДНР более 30 боеприпасов, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

По территории Донецкой Народной Республики в течение суток было выпущено большое количество боеприпасов. На Горловском направлении зафиксировано 20 выпущенных мин из 82-мм миномета. На Мариупольском направлении были отмечены попадания восьми минометных мин, трех гранат из противотанкового гранатомета, шести гранат из АГС-17 и пуль из стрелкового вооружения.

В зоне обстрела находились населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Ленинское, Петровское. Позиции Луганской Народной Республики не подвергались обстрелам, говорится в сообщении.

Ранее солдат ВСУ рассказал о том, сколько зарабатывает денег на линии соприкосновения в Донбассе.