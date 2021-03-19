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Правительство Венесуэлы построило 3,5 млн домов в рамках госпрограммы — Мадуро

Венесуэла передала более 3 млн домов жителям в рамках госпрограммы

Каракас, 19 марта. Правительство Венесуэлы выстроило 3,5 млн домов за десять лет. 40% из них были переданы молодым парам, сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Сдано 3 млн 500 тыс. домов — это впечатляющие результаты. Государственная программа GMVV дает возможность венесуэльскому народу претендовать на комфортное жилище», — написал Мадуро в своем Twitter.

Новое жилье получили в том числе жители штатов Яракуй, Миранда, Гуарико, Арагуа, Лара и Сулия. В рамках программы Great Mission Housing Venezuela (GMVV) ведется строительство домов для венесуэльцев, столкнувшихся с тяжелыми жилищными условиями. Проект был запущен администрацией Уго Чавеса в 2011 году.

В рамках программы строится жилье двух типов: дом первого типа состоит из трех комнат, гостиной, столовой, прачечной, двух ванных комнат. Общая площадь — 74 квадратных метра. В домах второго типа площадью 64 «квадрата» — есть две комнаты, ванная, гостиная, столовая и прачечная.

Венесуэла передала более 3 млн домов жителям в рамках госпрограммы

Мадуро добавил: несмотря на американские санкции, Венесуэла смогла сохранить и продолжить «жилищную миссию».

«В разгар экономической войны, которую против страны развязали США, Венесуэла смогла сохранить жилищную миссию. В этом помогли оптимизация инвестиций, планирование. Только революционное государство могло совершить такое чудо», — добавил Мадуро.

Экономические санкции США в отношении Венесуэлы действуют на протяжении многих лет. Однако количество ограничений значительно увеличилось в 2019 году, когда Николас Мадуро вступил в должность президента на второй срок. Экс-президент Штатов Дональд Трамп обвинил его в фальсификации результатов выборов. Тогда же американский Госдеп начал продвигать оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Санкции США против Венесуэлы

В сентябре прошлого года администрация Трампа ввела санкции в отношении Мадуро из-за проведения оружейных сделок с Ираном, несмотря на введенное американцами эмбарго.

В 2020 году санкции против Венесуэлы ввел и ЕС. Он внес в «черный список» 11 венесуэльских чиновников за противодействие оппозиции во главе с Гуайдо. Поводом для ограничений стал также «подрыв демократии» в стране. В конце февраля 2021 года венесуэльский лидер объявил о высылке главы дипмиссии Европейского союза Изабель Брильянте и полном прекращении диалога с ЕС.

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