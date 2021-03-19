Грузовик взорвался после тарана поездом в Калифорнии

Окленд, 19 марта. Взрыв произошел на железнодорожных путях в калифорнийском Окленде. Грузовой автомобиль разорвало после столкновения с пассажирским поездом.

Скоростной поезд следовал из Сиэтла в Лос-Анджелес. Электровоз не заметил застрявший на путях большегруз и протаранил его. Никто не погиб и не пострадал в результате ДТП, так как водитель и его напарник покинули грузовик. Мужчины пытались остановить локомотив, но безуспешно.

Сильнейшим ударом фуру отбросило на несколько десятков метров. Содержимое его кузова разлетелось по сторонам, а сам он загорелся. В поезде находились 111 пассажиров, поврежденный состав отстал от расписания.

Еще одно ДТП с участием поезда произошло в Кемеровской области. Легковой автомобиль столкнулся с электричкой. Автомобилист скончался на месте происшествия, сообщала газета А42.ru.