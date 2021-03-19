Эксперт Мильчакова перечислила условия обрушения доллара на 10%

Москва, 19 марта. Какие факторы могут снизить доллар до минимума, рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Объемы поддержки властями экономик стран, которые резко нарастили денежную массу, могут привести к росту потребительских цен в этих государствах в текущем году. Мильчакова отмечает, что если для США и стран «Большой семерки» этот временный рост не повредит, то на российскую экономику он может негативно повлиять.

Однако Россия имеет возможность сдержать рост потребительских цен и ослабить доллар. Для этого ЦБ рассматривает возможность увеличения уровня ключевой ставки.

«И, возможно, это начнется уже на сегодняшнем заседании совета директоров регулятора», — передает слова эксперта «Российская газета».

Если во втором полугодии санкционная риторика со стороны западных стран поутихнет, а цены на нефть по-прежнему не опустятся ниже 60 долларов за баррель, то доллар может продемонстрировать минимумы на уровне 69 рублей.

Биржевые курсы доллара и евро на торгах в пятницу не изменились, следует из данных Московской биржи, доллар торгуется на уровне 74,30 рубля за денежную единицу.