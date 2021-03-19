ВМФ РФ получит дизель-электрические субмарины проекта 677 «Лада»

Москва, 19 марта. Военно-морской флот Российской Федерации в ближайшее время получит на вооружение дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада».

Состав ВМФ РФ в ближайшей перспективе пополнят субмарины «Великие Луки» и «Кронштадт». Еще две подводные лодки планируются к строительству, сообщил газете «Красная звезда» главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов.

Подлодки проекта 677 получили улучшенные тактико-технические характеристики и возможности. Также в ближайшее время будут достроены субмарины проекта 636.3.

Уже 25 марта на воду будет спущена подлодка «Магадан». Также на предприятии «Адмиралтейские верфи» будут заложены две подводные лодки проекта 636.3 «Можайск» и «Якутск». Они войдут в состав Тихоокеанского флота.

Всего для ТОФ будет построено шесть субмарин такого типа. Евменов напомнил, что подлодки проекта 636.3 являются самыми малошумными в мире. Они обладают новейшим инерциальным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, а также мощным торпедно-ракетным вооружением.

Ранее стало известно, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» передадут Военно-морскому флоту РФ в конце июля.