Зачем Китай создает гражданскую инфраструктуру на островах в Южно-Китайском море

Саньша — самый большой по площади город окружного значения в Китае. Он занимает примерно два миллиона квадратных километров водной поверхности, а также сотни островов, скал, рифов и атоллов в Южно-Китайском море (ЮКМ). 18 апреля 2020 года постановлением Госсовета КНР в его составе были выделены новые районы городского подчинения Сиша и Наньша, расположенные на спорных архипелагах. А в мае представители ВМС КНР объявили, что им удалось создать вещество, способное многократно увеличить урожайность овощей на островах.

Автор Telegram-канала «Пасечник» объясняет, как связаны эти события и почему развитие хозяйственной деятельности дает Китаю правовые основания претендовать на обширные территории в Южно-Китайском море.

Экономико-политическое значение спорных территорий в ЮКМ

В Южно-Китайском море находятся две основные группы островов — Парасельские острова и острова Спратли. Права на них оспаривают пять стран: Китай, Вьетнам, Бруней, Филиппины и Малайзия. Их привлекательность состоит в том, что в непосредственной близости расположены большие залежи нефти и газа. Ежегодно через ЮКМ проходят более 40 тыс. судов, а также перевозится 80% импорта сырой нефти Японии, Южной Кореи и КНР. Тем самым, контроль над островами позволяет стране-обладательнице усилить свое геополитическое влияние в регионе.

Согласно ст. 121 (п. 1–3) Конвенции ООН по морскому праву, остров — это естественно образованное пространство суши, окруженное водой, которое находится выше уровня воды во время прилива. Основной интерес для того, кто владеет островом, представляет 200-мильная исключительная экономическая зона и континентальный шельф. Однако скалы, которые не пригодны для поддержания жизни человека или самостоятельной хозяйственной деятельности, таких преимуществ своим государствам не дают.

Исходя из экономической и политической значимости региона, а также из определения самого понятия острова, Китаю важно не только установить контроль над спорными территориями, но и доказать, что они являются именно островами. Только в этом случае он получит эксклюзивное право пользования богатствами этих областей.

«Историческая правота» КНР

Прежде всего, Китай указывает на исторические права обладания островами. В прессе неоднократно публиковались заявления о том, что часть спорных территорий была открыта китайскими рыболовами более двух тысяч лет назад. Затем в 1939 году острова была оккупированы японскими милитаристами в военных целях. После завершения Второй мировой войны, в 1947 году Китай представил всем карту, на которой пунктирной линией указывались «исторические границы» Китая в ЮКМ.

Эта морская граница получила название «девятипунктирной линии». Хотя в 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила, что у КНР нет исторических прав обладания этими территориями, власти Поднебесной игнорируют решение международного арбитража, считая его необоснованным.

Большая часть спорных территорий в ЮКМ попадает в «зону ответственности» провинции Хайнань, в состав которой входит созданный в 2012 году город окружного значения (второй по значению уровень после провинции) Саньша. Администрация города располагается на острове Вуди, а юрисдикция охватывает почти всю область в пределах «девятипунктирной линии», включая три крупные островные группы: Сиша (Парасельские острова), Наньша (острова Спратли) и Чжунша.

Остров Вуди превратился в оживленный центр и сейчас может похвастаться развитой портовой инфраструктурой, опреснителями морской воды, очистными сооружениями, энергетическими системами, покрытием сети 5G, новым государственным жилищным фондом, школой и регулярными чартерными рейсами на материк. Все это позволило увеличить численность населения и создать правоохранительные органы. Есть даже тюрьма и здание суда, где уже два человека получили приговор по делу о контрабанде находящихся под угрозой исчезновения диких животных на островах Спратли. В Саньша зарегистрировано около 500 частных и государственных предприятий.

Административно-территориальная структура города продолжает развиваться и усложняться. Постановление Госсовета КНР от 18 апреля 2020 года присвоило архипелагам Сиша и Наньша статус районов городского подчинения (уездный уровень), что предполагает формирование полноценных партийно-государственных институтов соответствующего уровня. Список полномочий местных властей довольно обширен: сюда входит руководство экономикой, финансовым сектором, общественной безопасностью, образованием, наукой, культурой, здравоохранением и прочим.

Учредив новые городские районы, власти КНР усилили партийно-административное присутствие в регионе, а широкий спектр полномочий позволит местному правительству быстро и эффективно предпринимать действия по освоению и управлению обширными территориями в Южно-Китайском море.

Две проблемы

В соответствии с определением острова как обитаемой суши, китайские власти прикладывают все усилия, чтобы сделать спорные территории пригодными для жизни человека. Ударными темпами ведется строительство гражданских объектов, создается необходимая для полноценной жизни инфраструктура. Однако есть две проблемы: нехватка пресной воды и отсутствие достаточного количества плодородной почвы для обеспечения нужной урожайности.

Для решения первой проблемы люди чаще всего пользуются разного вида опреснительными установками, но для полноценного освоения островов таких мер недостаточно.

Под рифом Огненный крест китайские ученые обнаружили естественный резервуар с пресной водой, объем которого расширяется со скоростью 1 метр в год. В результате исследований, специалисты пришли к выводу, что ускорителем опреснительных процессов стало культивирование земли. Не исключено, что подобный феномен можно будет также наблюдать и на других территориях, где в должном объеме будет проведена мелиорация.

[.. annual rainfall was nearly 3,000mm at Fiery Cross reef. While most of that rainwater sank underground through silt and sand, a belt of fresh water was found floating on top of the salt water, which is heavier, a phenomenon known as a “freshwater lens”] https://t.co/wEusPDaBzI — Friso Dubbelboer (@FrisoDubbelboer) June 28, 2020

Если Китаю удастся подчинить себе опреснительные процессы на островах, это не только в значительной степени облегчит жизнь людей, но и позволит создать сравнительно большие запасы питьевой воды на случай природных катаклизмов или внешней агрессии.

Свой подход к решению второй проблемы — низкой урожайности на островах — предложили китайские военные. Изначально, плодородная почва для сельскохозяйственных нужд завозилась извне. Минусом такого подхода являлась малая посевная площадь и, как следствие этого, незначительные объемы урожая, что не позволяло удовлетворить потребности размещенного на островах воинского контингента.

China's new, unmanned offshore ISR solution - CETC's floating integrated information platform (IIFP, left) and the more powerful island reef-based integrated information system (IRBIS, right) - further blurs the notion of "militarization" in SCS. https://t.co/AOJj5m49Lv pic.twitter.com/O2myIqz52J — Collin Koh (@CollinSLKoh) April 1, 2019

Военные и научно-исследовательская группа из Чунцинского университета Цзяотун разработали порошковый клейкий материал, при смешивании которого с коралловым песком получается пригодная для выращивания сельскохозяйственных растений почва. Подтверждением работоспособности метода стал сбор 750 кг овощей семи различных видов весной 2020 года. Ученые отметили, что такой подход не требует больших финансовых затрат или особой природной среды. Поэтому продовольственную проблему «будущих» островных территорий КНР можно также считать решенной.

Sand-to-earth experiment welcomes its #first harvest on #SouthChinaSea island. PLA Navy harvested 750 kg of vegetables on the sandy beaches including Pakchoi and lettuce. pic.twitter.com/KtaSKuzbsr — People's Daily, China (@PDChina) May 31, 2020

Технологии на госслужбе

Еще одним стратегическим шагом КНР на пути к установлению полного контроля над островами являются попытки создания системы связи и мониторинга окружающей среды под названием «Информационная сеть Голубой океан».

В основе сети датчиков и средств связи лежат плавучие и стационарные интегрированные информационные платформы. К ним могут добавляться другие компоненты, такие как океанские буи, фиксированные и перемещаемые подводные сенсоры, включая гидролокаторы и гидрофоны, а также беспилотные летательные (БПЛА) и подводные аппараты (БПА).

В настоящее время работающие устройства расположены в северной части Южно-Китайского моря между Хайнанем и Парасельскими островами.

Плавучая платформа представляет собой двухпалубную конструкцию купольного типа. При сходе на воду, нижняя палуба погружается под воду для повышения устойчивости всей структуры. На вершине размещаются элементы питания — солнечные батареи. Также можно использовать резервный газовый генератор, энергию волн или ветра.

Такие станции могут быть оснащены техникой двойного назначения. С одной стороны, на них можно разместить датчики, позволяющие следить за активностью океанических процессов, изучать дно для последующих нефтяных и газовых разработок. С другой стороны, на такие конструкции можно легко установить как системы связи, так и радиолокационное оборудование, в том числе и загоризонтного обнаружения целей. Китай планирует расширить район применения подобных устройств и создать единую информационную сеть для получения оперативных данных по всему Южно-Китайскому морю.

Если Пекину удастся осуществить эту концепцию, у него появится не только передовая разведывательная сеть, но также инструмент сдерживания недоброжелателей в регионе. Так как при любом виде агрессии, направленной против Китая, он сможет заблаговременно свести ее на нет, вдобавок перерезав важные транспортные артерии государству-неприятелю.

Военно-гражданское управление

Китай стратегически грамотно выстраивает политику в отношении спорных территорий в ЮКМ. Он делает все, чтобы обратить себе на пользу положения Конвенции ООН по международному морскому праву, пытаясь доказать, что эти участки суши являются обитаемыми островами. Для этого Пекин не только застраивает их, но и старается увеличить запасы пресной воды, успешно использует научные достижения для увеличения урожайности и, как следствие, развития хозяйственной деятельности на землях, прежде малопригодных для этого.

Кроме того, Китай наращивает в регионе количество административных единиц, которые позволяют эффективно проводить политику центральных властей. В результате небольшие острова с обширной акваторией полноценно включаются в общую правовую и государственную систему КНР. Пекин также активно размещает на них военнослужащих, создает порты и взлетно-посадочные полосы, тянет системы связи и раннего обнаружения, чтобы подготовить достойный ответ на любые попытки агрессии.

Китай вкладывает значительные средства в создание гражданской инфраструктуры в морском регионе, который контролируется ВМФ НОАК и полумилитаризованной Береговой охраной КНР. Такая система «военно-гражданского слияния» представляет собой особый механизм управления спорными островами, посредством которого Пекин постепенно превращает значительные районы Южно-Китайского моря в фактическую территорию Китая.