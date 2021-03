Зачем Китай создает гражданскую инфраструктуру на островах в Южно-Китайском море

Саньша — самый большой по площади город окружного значения в Китае. Он занимает примерно два миллиона квадратных километров водной поверхности, а также сотни островов, скал, рифов и атоллов в Южно-Китайском море (ЮКМ). 18 апреля 2020 года постановлением Госсовета КНР в его составе были выделены новые районы городского подчинения Сиша и Наньша, расположенные на спорных архипелагах. А в мае представители ВМС КНР объявили, что им удалось создать вещество, способное многократно увеличить урожайность овощей на островах.

Автор Telegram-канала «Пасечник» объясняет, как связаны эти события и почему развитие хозяйственной деятельности дает Китаю правовые основания претендовать на обширные территории в Южно-Китайском море.

В Южно-Китайском море находятся две основные группы островов — Парасельские острова и острова Спратли. Права на них оспаривают пять стран: Китай, Вьетнам, Бруней, Филиппины и Малайзия. Их привлекательность состоит в том, что в непосредственной близости расположены большие залежи нефти и газа. Ежегодно через ЮКМ проходят более 40 тыс. судов, а также перевозится 80% импорта сырой нефти Японии, Южной Кореи и КНР. Тем самым, контроль над островами позволяет стране-обладательнице усилить свое геополитическое влияние в регионе.

Согласно ст. 121 (п. 1–3) Конвенции ООН по морскому праву, остров — это естественно образованное пространство суши, окруженное водой, которое находится выше уровня воды во время прилива. Основной интерес для того, кто владеет островом, представляет 200-мильная исключительная экономическая зона и континентальный шельф. Однако скалы, которые не пригодны для поддержания жизни человека или самостоятельной хозяйственной деятельности, таких преимуществ своим государствам не дают.

Исходя из экономической и политической значимости региона, а также из определения самого понятия острова, Китаю важно не только установить контроль над спорными территориями, но и доказать, что они являются именно островами. Только в этом случае он получит эксклюзивное право пользования богатствами этих областей.

Прежде всего, Китай указывает на исторические права обладания островами. В прессе неоднократно публиковались заявления о том, что часть спорных территорий была открыта китайскими рыболовами более двух тысяч лет назад. Затем в 1939 году острова была оккупированы японскими милитаристами в военных целях. После завершения Второй мировой войны, в 1947 году Китай представил всем карту, на которой пунктирной линией указывались «исторические границы» Китая в ЮКМ.

Эта морская граница получила название «девятипунктирной линии». Хотя в 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила, что у КНР нет исторических прав обладания этими территориями, власти Поднебесной игнорируют решение международного арбитража, считая его необоснованным.

Большая часть спорных территорий в ЮКМ попадает в «зону ответственности» провинции Хайнань, в состав которой входит созданный в 2012 году город окружного значения (второй по значению уровень после провинции) Саньша. Администрация города располагается на острове Вуди, а юрисдикция охватывает почти всю область в пределах «девятипунктирной линии», включая три крупные островные группы: Сиша (Парасельские острова), Наньша (острова Спратли) и Чжунша.

Остров Вуди превратился в оживленный центр и сейчас может похвастаться развитой портовой инфраструктурой, опреснителями морской воды, очистными сооружениями, энергетическими системами, покрытием сети 5G, новым государственным жилищным фондом, школой и регулярными чартерными рейсами на материк. Все это позволило увеличить численность населения и создать правоохранительные органы. Есть даже тюрьма и здание суда, где уже два человека получили приговор по делу о контрабанде находящихся под угрозой исчезновения диких животных на островах Спратли. В Саньша зарегистрировано около 500 частных и государственных предприятий.

Административно-территориальная структура города продолжает развиваться и усложняться. Постановление Госсовета КНР от 18 апреля 2020 года присвоило архипелагам Сиша и Наньша статус районов городского подчинения (уездный уровень), что предполагает формирование полноценных партийно-государственных институтов соответствующего уровня. Список полномочий местных властей довольно обширен: сюда входит руководство экономикой, финансовым сектором, общественной безопасностью, образованием, наукой, культурой, здравоохранением и прочим.

Учредив новые городские районы, власти КНР усилили партийно-административное присутствие в регионе, а широкий спектр полномочий позволит местному правительству быстро и эффективно предпринимать действия по освоению и управлению обширными территориями в Южно-Китайском море.

В соответствии с определением острова как обитаемой суши, китайские власти прикладывают все усилия, чтобы сделать спорные территории пригодными для жизни человека. Ударными темпами ведется строительство гражданских объектов, создается необходимая для полноценной жизни инфраструктура. Однако есть две проблемы: нехватка пресной воды и отсутствие достаточного количества плодородной почвы для обеспечения нужной урожайности.

Для решения первой проблемы люди чаще всего пользуются разного вида опреснительными установками, но для полноценного освоения островов таких мер недостаточно.

Под рифом Огненный крест китайские ученые обнаружили естественный резервуар с пресной водой, объем которого расширяется со скоростью 1 метр в год. В результате исследований, специалисты пришли к выводу, что ускорителем опреснительных процессов стало культивирование земли. Не исключено, что подобный феномен можно будет также наблюдать и на других территориях, где в должном объеме будет проведена мелиорация.

[.. annual rainfall was nearly 3,000mm at Fiery Cross reef. While most of that rainwater sank underground through silt and sand, a belt of fresh water was found floating on top of the salt water, which is heavier, a phenomenon known as a “freshwater lens”] https://t.co/wEusPDaBzI