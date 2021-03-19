Глава Крыма назвал «бредом» намерения Украины «вернуть» полуостров

Симферополь, 19 марта. Никаких шансов и возможностей у Украины вернуть контроль над Крымом нет. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

Киев планирует обсудить вопрос о «возвращении» полуострова на саммите «крымской платформы». Он должен пройти в этом году 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Присоединиться к переговорам предложили также представителям Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.

«Я вообще не слежу за этими проектами, они нас не интересуют, ни на какие платформы внимания не обращаю, бред этот не слушаю. Никаких шансов и способов вернуть Крым в состав Украины у них нет, на самом деле. Это все лирика», — заявил Сергей Аксенов в документальном фильме телеканала RT.

По словам губернатора, решение вернуться в состав России принимали жители полуострова.

«По решению президента тогда были приняты меры по обеспечению безопасности. Спасибо всей России, всем гражданам, которые нас поддержали, а нас поддержала вся страна», — отметил губернатор.

Аксенов добавил, что надеется на адекватный подход украинской власти к этому вопросу. Киев должен «признать реальность такой, какова она есть» и выбор жителей полуострова «никем не будет оспорен».

Ранее украинцы говорили, что хотят перебраться в Крым. Полуостров привлекает их достойным уровнем жизни, качественным вином, вкусным шоколадом, молочной продукцией, хорошими дорогами и бензином.