Восемь работников завода пострадали при опрокидывании автобуса на трассе под Астраханью

Астрахань, 19 марта. После серьезного ДТП с пассажирским автобусом пострадали восемь человек, четверо из них попали в больницу.

В настоящий момент пострадавших осматривают медики. Они решают вопрос о доставлении пассажиров в стационары города Астрахань. Состояние всех пациентов оценивают как средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе минздрава региона.

Авария произошла на трассе в Харабалинском районе рано утром. Опрокинулся автобус Daewoo с сотрудниками агропромышленного комплекса «Астраханский», который следовал по маршруту п. Комсомольский — с. Заволжское. Автобус, по предварительной информации, занесло в кювет из-за погодных условий.

По данным МВД, в момент ДТП в салоне автобуса находились 35 человек. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Кузбассе после столкновения с электричкой погиб водитель легкового автомобиля, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Как сообщала газета A42.RU, на момент ДТП в электричке находились 14 человек, никто из них не пострадал.