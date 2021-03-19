США не рискнут вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG

Включение в санкционный список оператора российского газопровода Nord Stream 2 будет означать беспрецедентное политическое давление и на Швейцарию, и на европейский бизнес. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Угрозы США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», прекратить работу.

«Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе «Северный поток — 2», рискует получить санкции США», — говорится в письменном заявлении Блинкена.

По его словам, Госдеп следит за завершением строительства и анализирует информацию об участниках работ.

«Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы», — отмечает Блинкен.

США не рискнут

Как отметила Наталья Мильчакова, строительство «Северного потока — 2» продолжается и будет продолжаться, несмотря на санкции. Заявление США — это вполне обычное предупреждение, так как Госдеп должен по их безумному законодательству через каждые три месяца отчитываться перед Конгрессом о том, какие новые компании были включены в санкционный список в связи с участием в строительстве «Северного потока — 2».

«В СМИ есть предположения, что в санкционный список может попасть страховая компания, работающая с трубоукладчиком «Фортуна», или даже сам оператор проекта — зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG. Но включение в санкционный список оператора проекта Nord Stream 2 будет означать беспрецедентное политическое давление и на Швейцарию, и на европейский бизнес. Ведь миноритарными совладельцами компании Nord Stream 2 являются компании из стран ЕС, в том числе — Германии и Франции. А у Джо Байдена на повестке дня задача не ухудшать уже испорченные отношения США и Евросоюза», — пояснила Наталья Мильчакова.

Поэтому, уверена эксперт, вряд ли в санкционный список попадет сам оператор проекта. Германия и другие страны будут бороться за «Северный поток — 2». И даже не столько потому, что у Европы есть и еще долго будет сохраняться потребность в недорогом и легкодоступном российском газе, но еще и потому, что ситуация вокруг этого газопровода на самом деле является вопросом политического суверенитета стран-участниц проекта и даже самого Евросоюза.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».