Российский вирусолог заявил о первом в истории наблюдений случае «исчезновения» гриппа

Москва, 19 марта. Впервые за всю историю наблюдений мир столкнулся с эпидемическим сезоном без гриппа, причем это явление можно назвать уникальным.

Об этом рассказала заведующая отделом этиологии и эпидемиологии НИИ гриппа им.Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко. По ее словам, это первый случай эпидсезона без гриппа примерно с 40-х годов ХХ века.

«Причины такой ситуации — сложный вопрос, но, конечно, она связана с коронавирусом», — подчеркнула Даниленко.

Вирусолог Виталий Зверев оценил опасность гриппа для переболевших COVID-19. Специалист отметил, что любое заболевание будет протекать тяжелее после коронавируса.

Еще в начале прошлой осени многие люди опасались, что возникнет путаница при определении гриппа и коронавируса. Но медики уверены, что профессионалы спутать эти болезни не могут, пишет «Ридус».