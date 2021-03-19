Видео с попыткой побега белой медведицы из Пермского зоопарка повеселило соцсети

Пермь, 19 марта. Забавное видео опубликовали сотрудники Пермского зоопарка. На нем белая медведица по имени Милка пытается сбежать из вольера достаточно хитрым способом.

Животное на снятых кадрах старается просунуть свою увесистую лапу между решетками. Затем медведица пытается дотянуться до замка и снять его. Однако попытка побега не увенчалась успехом и хищник остался на месте. Пользователей в социальных сетях рассмешила такая предприимчивость Милки.

«Свободу белым медведям!» — пошутил один из комментаторов.

Кроме того, сотрудники зоопарка решили добавить курьезности в происходящее и наложили на видео голос Ивана Васильевича из известного советского фильма. В настоящее время в заповеднике Перми находится два белых медведя, один из которых был жертвой браконьеров.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Екатеринбурга из зимней спячки пробудились медведи. Первым проснулся гималайский Гай. Этот момент запечатлели на камеру.