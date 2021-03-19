Путин проводит совещание с Совбезом о борьбе с оргпреступностью

Москва, 19 марта. Борьба с организованной преступностью стала темой оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

Разговор пойдет об отдельных чувствительных аспектах этого направления деятельности, отметил глава государства, открывая заседание. С докладами выступят министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

Генпрокуратура ранее проанализировала рост преступности в регионах за минувший год: криминогенная обстановка улучшилась в 35 субъектах РФ.