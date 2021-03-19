Галина Ненашева нашла мужа у любовницы по следам на снегу

Москва, 19 марта. Эстрадная певица Галина Ненашева назвала причину расставания с гражданским мужем, балетмейстером Владимиром Колчановым. Артистка узнала, что избранник не хранил ей верность.

Когда Колчанов начал ухаживать за Ненашевой, исполнительница ответила ему взаимностью, однако вскоре он женился на другой. По словам певицы, эта женщина была дочерью большого чиновника. Затем состоялись трехмесячные гастроли, во время которых разгорелся роман между Колчановым и Ненашевой.

В итоге балетмейстер бросил супругу и начал жить вместе с певицей, правда, брак они не зарегистрировали. У артистов родился сын, которого назвали Леонид. Но отношения Ненашевой и Колчанова продлились всего четыре года.

«Потом он встретил пианистку. Просыпаюсь ночью, а его рядом нет. По следам на снегу его нашла у другой», — рассказала певица в программе «Судьба человека».

Застукав мужа у любовницы, Ненашева предупредила его, что они разойдутся, если он изменит ей еще раз. Потом измена повторилась, после чего Колчанов собрал вещи и ушел от артистки.

Галина Ненашева могла поработать с именитой певицей Аллой Пугачевой в 1970-е годы, но отказалась. В те времена Примадонна только начинала карьеру.