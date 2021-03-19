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Сербия назвала три преимущества поставок газа из России в обход Украины

Строительство газопровода «Балканский поток» в Болгарии

Белград, 19 марта. Введение в эксплуатацию газопровода «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») улучшило систему энергоснабжения Сербии. Об этом ФАН заявили в пресс-службе республиканского Министерства горного дела и энергетики.

«Строительство трубопровода «Балканский поток» повысило безопасность поставок природного газа на территорию Республики Сербия», — сообщили ФАН в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что реализация проекта позволила достигнуть показателей безопасности, превышающих 100%, в соответствии с инфраструктурным стандартом поставок газа — наиболее распространенной в Европе системой мониторинга безопасности газоснабжения.

«Тот факт, что поставки газа потребителям Республики Сербия теперь осуществляются с двух сторон (со стороны Болгарии через «Балканский поток» и со стороны Венгрии через газотранспортную систему Украины. — Прим. ФАН), говорит о повышении качества и доступности газа для потребителей», — говорится в сообщении Министерства горного дела и энергетики Сербии.

В пресс-службе затруднились сравнить цены на газ в Сербии и Западной Европе, потребители которой только дожидаются завершения строительства «Северного потока — 2», который позволит поставлять газ из России напрямую — без транзита через Украину — по дну Балтийского моря. По информации министерства, на формирование цены на газ влияют торги на газовых биржах.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посетили строительную площадку газопровода «Балканский поток» у деревни Каменово в Болгарии

При этом в Министерстве горного дела и энергетики Сербии проанализировали изменение цены на газ в самой республике до и после ввода «Балканского потока».

«Можно сказать, что закупочная цена на газ, поставляемый по «Балканскому потоку», в настоящее время примерно на 6% ниже, чем по прежнему газопроводу, который преимущественно обеспечивал газоснабжение Сербии до января», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщают источники ФАН в Сербии, «Балканский поток» в определенном смысле выступил в роли объединяющего фактора: газ из России по нему поступает и в Сербию, и в Республику Сербскую на территории Боснии и Герцеговины. О заинтересованности в получении российского газа через эту ветку «Турецкого потока» заявила и Федерация Боснии и Герцеговины. Председатель президиума БиГ Милорад Додик на пресс-конференции 16 марта в Анкаре, отметил, что нельзя упускать эту возможность. Таким образом, это третье, после повышения безопасности и удешевления газа, преимущество «Балканского потока» для сербов.

«Турецкий поток» — газопровод, построенный для экспорта газа из России в страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. «Балканский поток» — продолжение газопровода «Турецкий поток», который позволяет транспортировать топливо из Болгарии через Сербию в Венгрию. Запуск сербского участка состоялся 1 января 2021 года. По словам президента страны Александра Вучича, Сербия стала «намного богаче» после этого события. Государство будет получать доходы от потребителей на Балканах за транзит топлива по своей территории.

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