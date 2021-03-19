Ребенок расплавил игрушечный пистолет зажигалкой и вызвал сильный пожар в Марксе

Маркс, 19 марта. Игра семилетнего мальчика с детским пистолетом стала причиной пожара в пятиэтажном доме. Ребенок решил расплавить игрушку зажигалкой, после чего убрал тлеющий пистолет в шкаф и продолжил играть. Вскоре началось задымление, из-за которого были эвакуированы восемь жильцов. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.



Один из жителей дома рассказал корреспонденту ФАН, что другие квартиры не пострадали благодаря оперативной работе пожарных.

«Все очень быстро произошло, в районе пяти вечера. К нам постучали, сказали, надо выбираться побыстрей. Пожарные приехали очень быстро, потушили огонь в два счета. Хорошо, что все сложилось именно так и никто не пострадал. Мальчик не виноват, все дети любят играть. Надо было следить за ним получше», — отметил мужчина.

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