Певец Воробьев сделал откровение о личной жизни

Москва, 19 марта. Популярный певец и актер Алексей Воробьев, несмотря на отсутствие спутницы, счастлив. В одиночестве, как считает артист, есть один главный плюс.

Исполнитель недавно разоткровенничался с поклонниками, рассказав, что порой испытывает «необъятную» пустоту внутри себя. Журналисты поинтересовались у артиста, что же ему мешает быть счастливым.

Оказывается, Воробьев вовсе не горюет и не считает одиночество чем-то неправильным. По его мнению, одинокие люди могут больше времени проводить с собой, развиваться и становиться лучшей версией себя.

«Естественно, у меня, как и у любого человека, может появиться желание с кем-то поделиться моментами своей жизни, но это желание довольно-таки быстро проходит», — признался Воробьев в беседе с изданием «Собеседник.ру».

Артист рассчитывает, что в скором времени у него появится та самая девушка, которая осчастливит его и даст возможность делиться с ней самым сокровенным.

Поп-исполнитель тщательно скрывает свою личную жизнь. Некоторое время назад поклонники звезды были уверены, что Алексей женат на звездном враче Наталье Зубаревой. Вскоре он опроверг сообщения о свадьбе с ней.