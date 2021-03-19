Названы дата и место прощания с актером МХАТ Виктором Конашенковым

Москва, 19 марта. Прощание с актером Московского художественного академического театра имени Горького Виктором Конашенковым пройдет в Одинцовском городском округе 19 марта.

Дату и место проведения церемонии сообщили в пресс-службе театра.

«Отпевание Виктора Ивановича пройдет завтра, 19 марта, в 11:15 в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Одинцовский округ, село Акулово, улица Школьная, 88», — говорится в сообщении на сайте МХАТ.

Конашенков скончался 17 марта на 69-м году жизни. За свою карьеру актер успел исполнить роли более чем в 15 фильмах и сериалах. Среди них — «Срочно в номер», «Неотложка-2», «Расплата» и «Невидимки».

В МХАТ имени Горького он начал работать с 2009 года. Играл в постановках «На дне», «Мастер и Маргарита», «Контрольный выстрел» и «Униженные и оскорбленные». До этого работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, в Московском драмтеатре «Сопричастность» и театре «Мир искусства».