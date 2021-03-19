Труп пропавшей девочки нашли в реке под Тверью

Андреаполь, 19 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело из-за гибели малолетней в Тверской области, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 13 марта в городе Андреаполе, когда 10-летняя школьница ушла на прогулку, чтобы покататься на горке. По словам родителей, девочка ушла из дома в 16:30, но так и не вернулась.

В поисках было задействовано 30 человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов. По дорожке следов полицейские вышли на лед реки Западная Двина. Сами следы обрывались у кромки, около промоины. Спустя некоторое время бездыханное тело нашли в реке.

Труп ребенка направили в морг на экспертизу. Следователи проводят тщательную проверку по факту случившегося. Все детали и обстоятельства устанавливаются.

Тело младенца обнаружили в выгребной яме под Новгородом, сообщал сайт 360tv.ru. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.