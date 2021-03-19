Певица Галина Ненашева изменила мужу и сделала аборт

Москва, 19 марта. Певица Галина Ненашева откровенно рассказала о своем предательстве мужа Владимира. От связи с другим мужчиной она забеременела, и ей пришлось сделать аборт.

Знаменитость призналась, что виновата перед вторым супругом — администратором Тамбовской филармонии Владимиром Ненашевым. Она изменяла возлюбленному, но ничего поделать с этим не могла.

Певице было очень стыдно, что она предала мужа. Галина Ненашева считала себя бессовестной.

«Меня просто потянуло к интересному человеку. Так получилось. Так бывает. Я предала мужа. Ему, конечно, надо было меня удержать. Я сделала аборт от любовника. Володя ничего не знал. После расставания с ним у меня уже не было защитника», — сказала Ненашева в эфире программы «Судьба человека».

После разрыва отношений с супругом, который был администратором певицы, у Галины Ненашевой начались трудные времена: в Москве ей не разрешали работать и перестали звать на телевидение.

Галина Ненашева была особенно популярна в советское время. Она поразила слушателей не только певческим талантом, но и смелыми нарядами. В 1970-х годах с исполнительницей хотели работать многие артисты. Среди них была и Алла Пугачева, но Ненашева отказала Примадонне.