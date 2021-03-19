Элитная квартира покойной Началовой подешевела на 10 млн рублей

Москва, 19 марта. Элитная квартира покойной певицы Юлии Началовой в московском ЖК «Кутузовская Ривьера» внезапно подешевела на 10 миллионов рублей.

С момента смерти исполнительницы прошло два года, но родные звезды до сих пор не могут продать ее жилье. Изначально за квартиру просили 100 миллионов рублей, теперь же недвижимость, принадлежавшая Началовой, выставлена за 90 миллионов, сообщил знакомый с ситуацией источник. Вопросами, связанными с апартаментами, занимаются отец покойной певицы Виктор Началов и адвокат.

Дорогостоящая недвижимость досталась Юлии Началовой от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. Позднее исполнительница переписала часть квартиры на экс-возлюбленного, хоккеиста Александра Фролова. Певица брала у избранника в долг 20 миллионов рублей и решила рассчитаться с ним недвижимостью. Несмотря на смерть бывшей возлюбленной, Фролов не намерен отступать и хочет после продажи квартиры получить свои деньги назад, передает «Телепрограмма».

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности, ей было 38 лет. При жизни певица страдала от ряда тяжелых заболеваний, например, от подагры и красной волчанки. Исполнительница похоронена на Троекуровском кладбище. Во вторую годовщину смерти Началовой ее подруга показала, как сейчас выглядит могила звезды.