Швеция восстанавливает систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море

Стокгольм, 19 марта. Стокгольм планирует активировать на острове Готланд зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) с пусковой установкой LU-23, которая фактически является модификацией MIM-23 Phase III.

Готланд — остров площадью чуть меньше 3000 квадратных километров в Балтийском море. Недавно стало известно, что шведское оборонное ведомство собирается восстанавливать там систему противовоздушной обороны (ПВО).

Сообщается, что на острове планируется активирование «зенитно-ракетной системы, способной прикрывать территорию с воздуха», а именно ЗРК с пусковой установкой LU-23.

«Перед развертыванием на Готланде зенитный ракетный комплекс прошел испытания. Он работоспособен», — отметил представитель шведского управления материально-технического обеспечения Микаэль Фризель.

Установка LU-23 может нести до шести ракет, а сам зенитно-ракетный комплекс оснащен 8-метровой мачтой с радаром и камерой, которая работает в инфракрасном диапазоне.

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