Джей Ло и Алекса Родригеса застали целующимися на фоне слухов о разрыве

Вашингтон, 19 марта. Папарацци застали певицу и актрису Дженнифер Лопес и ее возлюбленного Алекса Родригеса за страстными поцелуями. Снимки появились в Сети на фоне слухов о расставании звезд.

На прошлой неделе всплыла шокирующая новость о желании Джей Ло разорвать отношения с бейсболистом. Вскоре звездная пара опровергла домыслы и заявила, что сейчас работает над некоторыми проблемами.

После скандала Родригес прилетел в Доминикану, где Лопес участвует в съемках романтической комедии. Фоторепортеры, следящие за спортсменом и актрисой, заметили знаменитостей возле арендованного ими роскошного особняка. На кадрах Алекс и Дженнифер страстно целуются. Тем самым они опровергли слухи о своем разрыве.

По данным иностранной прессы, причиной «разрыва» стали слухи об измене Родригеса. Утверждалось, что у бейсболиста была интрижка со звездой реалити-шоу Мэдисон Лекрой. При этом сама девушка говорит, что вовсе не знакома со спортсменом.

Дженнифер Лопес встречается с Алексом Родригесом с весны 2017 года. Спустя два года они объявили о помолвке. Их свадьба должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии планы пришлось поменять, передает «Вечерняя Москва».