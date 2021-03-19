Губернатор Носов стихами ответил на высказывания Байдена про РФ

Москва, 19 марта. Глава Магаданской области Сергей Носов отреагировал на заявление президента США Джо Байдена касательно российского коллеги Владимира Путина.

Носов вспомнил знаменитое стихотворение поэта Константина Фролова «Не будите русского медведя!».

Стоит отметить, что Байден положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он «убийцей» Путина. Кроме того демократ отметил, что российский лидер «ответит» за вмешательство Москвы в американские выборы.

Ранее французы посоветовали Джо Байдену обратиться к психиатру. Читатели издания Le Figaro уверены, что американский лидер не в здравом уме.