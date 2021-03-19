Массовое отравление детей хлором произошло в Татарстане

Казань, 19 марта. Причины отравления восьмерых детей в татарстанском Мензелинске устанавливают сотрудники СК РФ. По предварительным данным, ребята отравились хлором в бассейне.

Пострадавшим от 14 до 16 лет. Трое из них были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следователей, во время занятий в бассейне дети почувствовали себя нехорошо. Тогда тренер вывел их на улицу. На место были вызваны экстренные службы. После осмотра места происшествия специалисты установили, что в помещении бассейна неисправна системы вентиляции.