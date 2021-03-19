Барселона может начать принимать российских туристов в августе

Москва, 19 марта. Российским туристам может стать доступной для посещений в августе испанская Барселона. Об этом сообщил представитель Каталонского агентства по туризму в России Михаил Сидоров.

Барселона может начать принимать путешественников из России уже в августе или сентябре, спрогнозировал эксперт. По его словам, пандемия коронавируса все еще продолжается, и эпидемиологическая ситуация меняется то в хорошую, то в плохую стороны.

Однако в конце лета или начале осени можно ожидать открытие относительно полноценного туристического сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Кипра тем временем объявили об отмене обязательного соблюдения карантина для туристов из России. Решение вступит в силу с 1 апреля.