ВМС Японии пополнились эсминцем «Хагуро» с новыми противоракетами

Токио, 19 марта. Военно-морские силы Японии приняли в свой состав новый эсминец «Хагуро», который способен нести на борту противоракеты, сообщили местные СМИ.

Церемония передачи судна в состав флота прошла в порту Иокогама. Данный корабль является уже третьим по счету, который может быть оснащен ракетами SM-3 Block IIA. Над ними совместно работали специалисты из Японии и США, сообщает агентство Кyodo. Конструкторы объявили, что новая версия ракет оснащена модернизированным двигателем, что позволит им разгоняться быстрее и перехватывать цели на больших высотах.

На борту «Хагуро», как и у его предшественника «Мая», установлена электронная система мгновенного обмена информацией с ВС США о ракетах и авиации неприятеля. Журналисты отметили, что такой шаг фактически полностью интегрирует японские корабли в структуру ПВО Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что состав японского флота пополнится третьим по счету тральщиком Etajima.