The Telegraph: успех России в гиперзвуке заставил Британию «зашевелиться»

Лондон, 19 марта. Британия планирует разрабатывать гиперзвуковое оружие, вдохновившись успехами России по этому направлению, говорится в сообщении СМИ.

Британское правительство объявило о планах выделить дополнительные средства на создание сверхскоростных ракет и лазерного вооружения. Указана сумма в 6,6 млрд фунтов, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании. Благодаря этому в военном ведомстве планируют добиться «прочного военного преимущества». Британия планирует догнать Россию в создании передового оружия — российские успехи заставили Соединенное Королевство «зашевелиться».

«Руководители военных ведомств Британии и США в последние годы обеспокоены тем, как идет разработка и создание новой военной техники в России, Китае, Иране и Северной Корее», — заметили авторы.

Лондон торопится с разработкой передовых систем вооружения после успехов российского оружия. Речь идет об испытаниях в октябре 2020 года гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», которая способна достигать скорости в 8 Махов. Другим мотивирующим фактором стал маневрирующий боевой блок «Авангард», который может доставлять ядерные заряды к цели на скорости, превышающей звуковую в 20 раз.

Ранее военные эксперты из Китая констатировали превосходство России в создании гиперзвукового вооружения.