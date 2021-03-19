Российскую вакцину «Спутник V» разрешили использовать на Филиппинах

Манила, 19 марта. Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрили для экстренного использования на Филиппинах.

Разрешение на использование препарата дало филиппинское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Эксперты тщательно изучили всю опубликованную и неопубликованную информацию, заявил глава ведомства Эрик Доминго.

«Известные и потенциальные преимущества вакцины «Спутник V» перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», — подчеркнул он.

Ранее на Филиппинах одобрили вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac. Таким образом «Спутник V» стал четвертым одобренным препаратом для экстренного использования.

Более 180 военных атташе из 34 стран вакцинировались от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Атташе привились в лечебно-диагностическом центре Минобороны России.

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу проверить госзакупки медицинских масок для врачей. Как пишет «Ридус», для некоторых больниц приобретали СИЗ ненадлежащего качества.