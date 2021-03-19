NI: авианосцам ВМС США будет сложно уцелеть в вооруженном противостоянии с Россией

Вашингтон, 19 марта. Американским авианосцам будет сложно уцелеть в вооруженном противостоянии с Россией, уверены американские военные аналитики.

ВМС США в 2017 году пополнились авианосцем «Джеральд Р. Форд», который способен нести на борту более 60 самолетов. Корабль оснащен быстрыми лифтами для загрузки боеприпасов и новыми электромагнитными пусковыми катапультами. Авианосец обошелся оборонному бюджету США в 13 миллиардов долларов, пишет The National Interest. Перевод статьи представляет «ПолитРоссия».

«Атомные авианосцы Соединенных Штатов на данный момент не имеют себе равных в мире. Но как будут себя вести эти суперкары, когда они вступят в схватку с кем-то более жестким, чем тираны из стран третьего мира?» — задаются вопросом авторы NI.

Развитие ракетной и подводной техники ставит под сомнение выживаемость американских авианосцев в ходе вооруженного противостояния. Эксперты отмечают, что авианесущие корабли ВМС США уязвимы перед баллистическими ракетами наземного базирования. Такие ракеты способны корректировать курс на пути к цели.

Не меньшей угрозой для американских авианосцев являются подводные лодки. Они могут подбираться максимально близко к авианосным группам. Россия располагает подлодками, которым даже не нужно быть скрытными и тихими. Речь идет о кораблях класса «Антей», которые способны поражать цели ракетами комплекса «Гранит» на больших расстояниях из подводного положения.

«Проблема, с которой сегодня сталкиваются авианосные ударные группы, заключается в том, что новые противокорабельные ракеты стали гораздо быстрее и летят гораздо дальше. Они могут быть развернуты на различных платформах, включая патрульные самолеты и бомбардировщики, небольшие быстроходные катера и даже на транспортных контейнерах, спрятанных в гавани», — пишут американские обозреватели.

Опасность для авианосцев ВМС США представляют российские ракеты «Калибр», которые способны поражать морские цели на расстоянии более 600 километров. Боеприпас сложно обнаружить, так как он скользит над водой. Как отмечают авторы NI, это оружие является одной из самых сложных целей для американских систем противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что последнюю субмарину проекта «Варшавянка» передадут ВМФ в 2024 году.