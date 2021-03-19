Нападение на колонну коалиции и авиаудары ВВС Британии — что произошло в Ираке 16-18 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 16–18 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).
Нападение на колонну Международной коалиции
18 марта Аппарат национальной безопасности Ирака сообщил о нападении на колонну сил Международной коалиции в окрестностях Ад-Дивании в провинции Аль-Кадисия. На пути следования грузовиков с оружием сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).
رتل للتحالف الدولي يتعرض للاستهداف في محافظتي #الديوانية و #المثنى https://t.co/Q1Br8p4LeA— Zagros عربیة (@Zagrostv_arabic) March 18, 2021
Спустя несколько часов техника НАТО подверглась аналогичной атаке в провинции Аль-Мутанна. В обоих случаях погибших и пострадавших нет.
Авиаудары ВВС Великобритании
Минобороны Великобритании 17 марта заявило о серии атак по объектам террористического подполья «Исламского государства». Авиация на протяжении пяти дней бомбила крупнейшую базу боевиков ИГ на севере Ирака.
????بالصور— أشجان محمد (@fKRt2aL8nsmqUca) March 16, 2021
بثت القوة الجوية البريطانية مقطع فديو لطائرات من طراز تايفون FGR4 ، ادعت انها توجهت لتنفذ عمليات قصف على اوكار عصابات داعش الارهابية في العراق ، اللقطات اظهرت ايضا استخدامهم لصواريخ بعيدة المدى من طراز كروز Storm shadow للشركة المصنعة MBDA . pic.twitter.com/kKVjZUaUEQ
Самолеты королевских ВВС FGR4 Typhoon вылетели с территории Кипра, после чего пересекли воздушное пространство Израиля и начали операцию в провинции Найнава. Атаки осуществлялись ракетами Storm Shadow и управляемыми авиационными бомбами Paveway IV.
Багдад
Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 17 марта сообщили о спецоперации в районе Ат-Тармия. Уничтожен боевик ИГ, еще один получил ранения.
قوة امنية تصد تعرضاً لعناصر داعش ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد pic.twitter.com/6GMmdyvNBR— قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) March 18, 2021
Граница и пустыня
Провинция Анбар
Объединенное оперативное командование ВС Ирака заявило об аресте группы террористов «Исламского государства» 16 марта. Среди арестованных — два особо разыскиваемых боевика.
وزارة الدفاع: الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اربعة ارهابيين في ديالى و الانبار و جنوب بغداد pic.twitter.com/uLPRjx5ndA— قناةضوء بغداد (@Mustafa68846290) March 17, 2021
18 марта Объединенное оперативное командование сообщило о задержании одного из лидеров террористического подполья в районе Эль-Каим.
تم اعتقال أحد قيادي تنظيم داعش خلال عملية استباقية نفذتها قيادة عمليات محافظة الانبار في قضاء القائم pic.twitter.com/grNUVj4jut— نبض الفرات (@althughur) March 18, 2021
Центральный Ирак
Провинция Салах эд-Дин
Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 16 марта доложили о пресечении попытки проникновения террористов ИГ в районе Аль-Эйс.
Региональное управление полиции объявило о нападении боевиков ИГ в деревне Аз-Залая. Ранены два сотрудника правоохранительных органов.
Южный Ирак
Провинция Басра
Местное управление полиции сообщило о разгоревшемся клановом конфликте на севере провинции 16 марта. По одним данным, инцидент произошел в районе Аль-Маджидия, по другим — в окрестностях Аль-Карамы. Из-за ожесточенной перестрелки между участниками конфликта движение транспорта в этой зоне было полностью перекрыто.
بالفيديو.. اندلاع نزاع عشائري عنيف في منطقة الماجدية شمالي البصرة pic.twitter.com/9q87LIdDTG— NRT عربية (@ArabicNrt) March 16, 2021
Провинция Мисан
В ходе спецоперации в регионе была арестована опасная банда преступников, орудовавшая в районе пограничного перехода Аш-Шиб. Злоумышленники грабили водителей, прибывавших в провинцию.
الإطاحة بأكبر شبكة اجرامية في #ميسان #أمن #العراق #السومرية https://t.co/Pz1Bc7toBK— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) March 17, 2021
Армия
17 марта представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о получении военной техники от Международной коалиции. В поставку для иракской армии вошли оружие, автомобили и техническое оборудование общей стоимостью пять миллионов долларов.
تسلمت القوات الامنية العراقية معدات واسلحة وعجلات لدعم عمليات مكافحة الارهاب وتقدر بمبلغ ٥ مليون دولار من قوات التحالف الدولي @CJTFOIR . pic.twitter.com/0c3UTyXtI3— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 17, 2021
1 Организация запрещена на территории РФ.