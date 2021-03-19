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Ближний Восток

Нападение на колонну коалиции и авиаудары ВВС Британии — что произошло в Ираке 16-18 марта

Нападение на колонну коалиции и авиаудары ВВС Британии — что произошло в Ираке 16-18 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 16–18 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Нападение на колонну Международной коалиции

18 марта Аппарат национальной безопасности Ирака сообщил о нападении на колонну сил Международной коалиции в окрестностях Ад-Дивании в провинции Аль-Кадисия. На пути следования грузовиков с оружием сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Спустя несколько часов техника НАТО подверглась аналогичной атаке в провинции Аль-Мутанна. В обоих случаях погибших и пострадавших нет.

Авиаудары ВВС Великобритании

Минобороны Великобритании 17 марта заявило о серии атак по объектам террористического подполья «Исламского государства». Авиация на протяжении пяти дней бомбила крупнейшую базу боевиков ИГ на севере Ирака.

Самолеты королевских ВВС FGR4 Typhoon вылетели с территории Кипра, после чего пересекли воздушное пространство Израиля и начали операцию в провинции Найнава. Атаки осуществлялись ракетами Storm Shadow и управляемыми авиационными бомбами Paveway IV.

Багдад

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 17 марта сообщили о спецоперации в районе Ат-Тармия. Уничтожен боевик ИГ, еще один получил ранения.

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Объединенное оперативное командование ВС Ирака заявило об аресте группы террористов «Исламского государства» 16 марта. Среди арестованных — два особо разыскиваемых боевика.

18 марта Объединенное оперативное командование сообщило о задержании одного из лидеров террористического подполья в районе Эль-Каим.

Центральный Ирак

Провинция Салах эд-Дин

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 16 марта доложили о пресечении попытки проникновения террористов ИГ в районе Аль-Эйс. 

Региональное управление полиции объявило о нападении боевиков ИГ в деревне Аз-Залая. Ранены два сотрудника правоохранительных органов.

Южный Ирак

Провинция Басра

Местное управление полиции сообщило о разгоревшемся клановом конфликте на севере провинции 16 марта. По одним данным, инцидент произошел в районе Аль-Маджидия, по другим — в окрестностях Аль-Карамы. Из-за ожесточенной перестрелки между участниками конфликта движение транспорта в этой зоне было полностью перекрыто. 

Провинция Мисан

В ходе спецоперации в регионе была арестована опасная банда преступников, орудовавшая в районе пограничного перехода Аш-Шиб. Злоумышленники грабили водителей, прибывавших в провинцию.

Армия

17 марта представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о получении военной техники от Международной коалиции. В поставку для иракской армии вошли оружие, автомобили и техническое оборудование общей стоимостью пять миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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