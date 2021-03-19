Нападение на колонну коалиции и авиаудары ВВС Британии — что произошло в Ираке 16-18 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 16–18 марта и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Нападение на колонну Международной коалиции

18 марта Аппарат национальной безопасности Ирака сообщил о нападении на колонну сил Международной коалиции в окрестностях Ад-Дивании в провинции Аль-Кадисия. На пути следования грузовиков с оружием сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Спустя несколько часов техника НАТО подверглась аналогичной атаке в провинции Аль-Мутанна. В обоих случаях погибших и пострадавших нет.

Авиаудары ВВС Великобритании

Минобороны Великобритании 17 марта заявило о серии атак по объектам террористического подполья «Исламского государства». Авиация на протяжении пяти дней бомбила крупнейшую базу боевиков ИГ на севере Ирака.

????بالصور



بثت القوة الجوية البريطانية مقطع فديو لطائرات من طراز تايفون FGR4 ، ادعت انها توجهت لتنفذ عمليات قصف على اوكار عصابات داعش الارهابية في العراق ، اللقطات اظهرت ايضا استخدامهم لصواريخ بعيدة المدى من طراز كروز Storm shadow للشركة المصنعة MBDA . pic.twitter.com/kKVjZUaUEQ — أشجان محمد (@fKRt2aL8nsmqUca) March 16, 2021

Самолеты королевских ВВС FGR4 Typhoon вылетели с территории Кипра, после чего пересекли воздушное пространство Израиля и начали операцию в провинции Найнава. Атаки осуществлялись ракетами Storm Shadow и управляемыми авиационными бомбами Paveway IV.

Багдад

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 17 марта сообщили о спецоперации в районе Ат-Тармия. Уничтожен боевик ИГ, еще один получил ранения.

قوة امنية تصد تعرضاً لعناصر داعش ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد pic.twitter.com/6GMmdyvNBR — قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) March 18, 2021

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Объединенное оперативное командование ВС Ирака заявило об аресте группы террористов «Исламского государства» 16 марта. Среди арестованных — два особо разыскиваемых боевика.

وزارة الدفاع: الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اربعة ارهابيين في ديالى و الانبار و جنوب بغداد pic.twitter.com/uLPRjx5ndA — قناةضوء بغداد (@Mustafa68846290) March 17, 2021

18 марта Объединенное оперативное командование сообщило о задержании одного из лидеров террористического подполья в районе Эль-Каим.

تم اعتقال أحد قيادي تنظيم داعش خلال عملية استباقية نفذتها قيادة عمليات محافظة الانبار في قضاء القائم pic.twitter.com/grNUVj4jut — نبض الفرات (@althughur) March 18, 2021

Центральный Ирак

Провинция Салах эд-Дин

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» 16 марта доложили о пресечении попытки проникновения террористов ИГ в районе Аль-Эйс.

Региональное управление полиции объявило о нападении боевиков ИГ в деревне Аз-Залая. Ранены два сотрудника правоохранительных органов.

Южный Ирак

Провинция Басра

Местное управление полиции сообщило о разгоревшемся клановом конфликте на севере провинции 16 марта. По одним данным, инцидент произошел в районе Аль-Маджидия, по другим — в окрестностях Аль-Карамы. Из-за ожесточенной перестрелки между участниками конфликта движение транспорта в этой зоне было полностью перекрыто.

بالفيديو.. اندلاع نزاع عشائري عنيف في منطقة الماجدية شمالي البصرة pic.twitter.com/9q87LIdDTG — NRT عربية (@ArabicNrt) March 16, 2021

Провинция Мисан

В ходе спецоперации в регионе была арестована опасная банда преступников, орудовавшая в районе пограничного перехода Аш-Шиб. Злоумышленники грабили водителей, прибывавших в провинцию.

Армия

17 марта представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил о получении военной техники от Международной коалиции. В поставку для иракской армии вошли оружие, автомобили и техническое оборудование общей стоимостью пять миллионов долларов.

تسلمت القوات الامنية العراقية معدات واسلحة وعجلات لدعم عمليات مكافحة الارهاب وتقدر بمبلغ ٥ مليون دولار من قوات التحالف الدولي @CJTFOIR . pic.twitter.com/0c3UTyXtI3 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 17, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.