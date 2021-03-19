Украину ждет катастрофический рост цен на топливо после прекращения поставок из России

Украинские эксперты крайне негативно восприняли известие о прекращении поставок газового и дизельного топлива «Роснефти» в страну. По их мнению, это неизбежно приведет к ажиотажу на топливном рынке и резкому повышению цен для рядовых водителей, передает корреспондент ФАН из Киева.

Накануне Россия предупредила о приостановке с 1 апреля поставок дизтоплива и сжиженного автогаза на Украину в ответ на арест «трубы Медведчука» — нефтепровода «Прикарпатзападтранс» (после ареста он перешел в управление компании «Укртранснафта»). Об этом украинских чиновников уведомила швейцарская трейдерская компания Proton Energy Group — эксклюзивный поставщик дизтоплива и газа «Роснефти» на Украину.

Впрочем, в Киеве этот шаг восприняли как ответ не только на арест нефтепровода, но и на свежую атаку, организованную режимом Владимира Зеленского на бизнес-окружение лидера оппозиции Виктора Медведчука. 11 марта СБУ и Генпрокуратура Украины провели спецоперацию на семи нефтебазах, в 13 офисах и на морских судах, а также на 105 автозаправках компании Glusco. В результате ее работа была парализована на неопределенный срок. Наглый политический наезд украинские силовики объяснили «борьбой с контрабандой».

По данным украинских СМИ, Glusco принадлежит другу Виктора Медведчука — гражданину Израиля Нисану Моисееву. Он же — владелец компании Proton Energy, которая в 2020-м поставила на Украину 1,74 млн тонн дизеля и 443 тысячи тонн сжиженного газа (23% годового объема потребления этих ресурсов в стране). Местные аналитики отметили — время для топливного демарша было выбрано очень точно. Ведь уже через пару недель в «аграрной сверхдержаве» начнется посевная кампания.

Заместить поставлявшиеся «Роснефтью» объемы дизтоплива и автогаза будет крайне непросто. А значит, из-за возможного дефицита ресурсов есть риск ажиотажного роста цен. Кстати, сейчас в Киеве циркулируют слухи, что вскоре Россия может полностью прекратить поставки в страну дизеля и автогаза, на рынках которых она занимает доминирующее положение. Тогда рост цен может стать и вовсе неконтролируемым, а возникновение дефицита топлива — неизбежным.

Как заявил журналистам на брифинге эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, прекращение поставок российских нефтепродуктов на Украину станет катастрофическим ударом для украинского рынка, спровоцировав топливный коллапс.

«Сегодня на Россию приходится почти 60% импортируемого Украиной топлива, поэтому прекращение поставок станет катастрофическим ударом для нашего рынка. Если РФ прекратит поставки, то у нас реально наступит коллапс в секторе нефтепродуктов. Он может длиться до полугода, пока рынок не переориентируется, а ситуация не стабилизируется, — заявил эксперт. — В случае, если на рынке будет нехватка хотя бы 1% запасов в топливном балансе, это уже способно привести к неконтролируемому росту цен на дизтопливо. Начнется цепная реакция: на одной АЗС пропадает топливо, потребители в панике побегут на другие станции, заправляя полные баки, и так далее. В итоге заправки будут вынуждены ограничить свободную продажу, так как резко повышать цены для охлаждения спроса может быть для них чревато последствиями. Ну и, конечно, по полной достанется промышленным потребителям — оптовые цены резко взлетят».

Корольчук отметил, что похожая ситуация уже возникала ранее из-за сокращения поставок топлива из РФ и Белоруссии, в итоге на Украине росли цены на бензин.

«Мы просто не успеем быстро переориентироваться, и для нас это будет чревато коллапсом на рынке нефтепродуктов. Ведь на других рынках может и не быть таких дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В этом случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и какой будет ажиотаж. В любом случае — это будет катастрофическим ударом», — предупредил Корольчук.

Аналитик нефтерынка, эксперт консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко на брифинге в Киеве обвинил Россию.

«15 марта — последний день подачи документов в Министерство экономического развития РФ для получения разрешений на поставку топлива на Украину. Эту информацию получили и другие поставщики, которые не связаны с «Роснефтью», и теперь они не могут увеличить объем поставок, — рассказал аналитик нефтерынка. — Официально российское топливо на рынке Украины занимает более 40%. А если учесть еще и долю Беларуси (36% на рынке бензина и 35% дизеля), которая перерабатывает российскую нефть, то наша зависимость от российских нефтепродуктов критическая».

Впрочем, считает Сиренко, что касается дизтоплива, то здесь еще можно ожидать наращивания его поставок из Белоруссии и по морю.

«Но с Белоруссией тоже есть проблема — самый мощный Мозырьский НПЗ как раз уходит на плановый ремонт. А значит, резко нарастить объемы экспорта дизтоплива белорусы не смогут. Правда, есть второй белорусский НПЗ — «Нафтан», но он снизил объем переработки из-за проблем с поставками нефти из России. Думаю, белорусы наверняка воспользуются уникальным шансом расширить нишу поставок на Украину. Кроме того, украинские порты готовы принять танкеры с дизелем на уровне более 100 тысяч тонн в месяц. Можно рассчитывать и на увеличение поставок дизтоплива из Литвы, Польши и Венгрии, — заявил Сиренко журналистам. — А вот быстро заместить дефицит российского сжиженного автогаза не получится. Теоретически недостающий объем газа может быть привезен по морю, но такие поставки нужно фрахтовать заранее. Да и его цена будет очень высокой».

Впрочем, отмечают аналитики, все эти меры вряд ли спасут общую ситуацию с топливом. Розничные цены на бензин и дизель на Украине продолжат расти, вне зависимости от прекращения поставок из РФ. Главная причина — увеличение нефтяных котировок, которые в марте преодолели отметку в 70 долларов за баррель. Кроме того, на украинском рынке наблюдается «отложенное подорожание» — цены на АЗС еще не синхронизировались с оптовыми, которые резко выросли.

Напомним, в последнее время топливо на Украине неуклонно дорожает. Первый ценовой скачок на две гривны за литр случился в 20-х числах января 2021-го. Второй скачок — еще на гривну за литр — через месяц, в конце февраля. На 16 марта средняя розничная цена бензина А-95 составляла 28,36 гривны (76 рублей) за литр, дизтоплива — 27,77 гривны (75 рублей) за литр, автогаза — 15,39 гривны (41 рубль) за литр. При благоприятном для Украины сценарии, цена бензина вырастет до 29,3 гривны/литр, дизеля — до 28,7 гривны/литр, газа — до 16,4 гривны/литр. Самые неблагоприятные сценарии из-за прекращения поставок топлива из РФ местные эксперты даже затруднились спрогнозировать.