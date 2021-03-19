Чиновников Забайкалья заподозрили в махинациях с госконтрактами

Чита, 19 марта. СК по Забайкалью возбудил два уголовных дела о превышении должностных полномочий чиновниками при заключении госконтрактов на общую сумму более 2,1 млрд рублей.

Первое дело касается ремонта аэропорта Чара. Следствие считает, что губернатор Забайкальского края в декабре 2020 года ввел режим ЧС в связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы. Для починки власти заключили госконтракт, включающий ремонт здания аэропорта. Сумма госконтракта превысила 2 млрд рублей.

По информации следователей, из-за работ, не связанных с угрозой обеспечения безопасности полетов, бюджету Забайкальского края был причинен ущерб в размере 612 млн рублей, передает пресс-служба СК РФ по региону.

Второе уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий и касается госконтракта на строительство пожарных депо в Забайкалье. В прошлом году регион получил 200 млн рублей на ликвидацию последствий природных пожаров и строительство трех депо. Чиновники превысили свои полномочия, расторгнув контракт с фирмой, победившей на аукционе. Они заключили договор с другой фирмой. Ущерб оценивается в 32,8 млн руб.