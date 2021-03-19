В РФ рассказали, каким будет ответ Москвы на сближение НАТО с Боснией

Москва, 19 марта. Россия предпримет ответные шаги, если НАТО пойдет на сближение с Боснией и Герцеговиной.

Такое предупреждение сделало Альянсу российское посольство. Заявление было опубликовано на официальной странице дипведомства.

«В случае практического сближения Боснии и Герцеговины и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг», — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что «ни один раунд расширения Альянса не улучшил отношений России с новыми адептами НАТО». Там также подчеркнули, что Альянс сделал смыслом своего существования борьбу с Москвой, поэтому вступление Боснии и Герцеговины в НАТО поставит страну перед выбором стороны в военно-политическом противостоянии.

«Призываем боснийско-герцеговинских друзей основательно задуматься, взвесив все за и против, учесть мнение всех жителей страны, далеких от консенсуса по данному вопросу», — заявили дипломаты.

Напомним, что вступление Боснии и Герцеговины в НАТО обсуждается с 2010 года. В конце февраля 2021 году правительство приняло решение о создании комиссии и укрепления взаимодействия с Альянсом.

Ранее сообщалось, что Украина и иностранный военный контингент стран НАТО проведут у Крыма восемь военных учений в 2021 году