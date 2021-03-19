Взрослые и дети умерли после дегустации мяса черепахи на Мадагаскаре

Антананариву, 19 марта. Около 15 человек, большинство из которых дети, умерли в городе Ватумандри на востоке Мадагаскара после употребления мяса морской черепахи.

По сведениям местных изданий, всего массово отравились около 100 человек. В основном отравившиеся — несовершеннолетние. Мясо оказалось запрещено к продаже. Его взяли на городском рынке. Черепаший деликатес добыл местный рыбак.

На место инцидента срочно направились губернатор региона Ацинанан Ришар Теодор Рафидисон и глава местной службы здравоохранения Мари-Селестин Зафиарисон. Ведется расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в одном из домов Челябинска на улице Лесопарковой жильцов предупредили об опасности нахождения в лифте. Один из жителей разбрызгивает в лифте удушающий газ. Соответствующее объявление появилось в подъезде дома, сообщало URA.RU.