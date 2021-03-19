Политолог: Украина готова отказаться от Харькова и Одессы

Политикам в Киеве не нужны Крым, Донбасс, Закарпатье. Теоретически они готовы отказаться еще от Харькова и Одессы. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

План Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма. По его словам, для этого необходимо решить две задачи. Первая — «вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня». Вторая задача заключается в систематизировании всех усилий — от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву.

«Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма», — добавил он.

Киеву не нужен Крым

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что из этого заявления ясно одно — Киев осознает, что крымчане не его союзники в деле «выжимания» России. Но он не понимает, что и Запад — не его союзник в этом вопросе.

«Европейцы принципиально разводят Донбасс и Крым в диалоге с Россией. Им не нужно обострение и на этом фронте. А вот заявлять украинские политики могут сколько угодно. У них это хорошо получается. Ведь говорят они не только про Крым, но и про Дон, Кубань, Курщину, Воронеж, а некоторые замахиваются аж до Грозного. Вполне возможно, что все эти регионы будут едиными с Украиной в рамках какого-то федерального округа. Но только в составе России», — считает Антон Бредихин.

Украина готова отказаться

Политолог Андрей Иванов отметил, что в Киеве никто уже не верит всерьез в возврат Крыма. Это просто невозможно представить по очень многим причинам. Более того, украинская государственность строится на идее избавления от всего, что «мешает воплощению в жизнь бредовых националистических идей».

«Политикам в Киеве не нужны Крым, Донбасс, Закарпатье. Теоретически они готовы отказаться еще от Харькова, Одессы. Но о чем говорить с народом? Не об экономике же, не о пандемии. Проще бесконечно мусолить тему Крыма, противостояния с Россией. Но и такое обсуждение идет откровенно вяло. Вот что значит, как говорит Кулеба, создать механизмы по выдавливанию России из Крыма? Да он сам понимает, что это попытка навесить словеса на пустую нить рассуждений. То они хотели силой вернуть полуостров, теперь вот думают о каких-то механизмах выдавливанию. Ага, спустя семь лет изобрели ноу-хау», — заключил Андрей Иванов.

Проведение саммита «Крымской платформы», в рамках которого украинские власти собираются обсудить вопрос возвращения полуострова Крым, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Киев предложил присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Франции, Турции, Великобритании, Канаде, Германии, Японии и США.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.