Зампостпреда ООН представил Россию на встрече с Байденом

Москва, 19 марта. Россия выдвинула заместителя постоянного представителя ООН Анну Евстигнееву на онлайн-встречу с президентом США Джо Байденом.

Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский прокомментировал виртуальное мероприятие с участием государств-членов Совбеза. По его словам, Россия стала единственной страной, которая делегировала зампостпреда при ООН. Евстигнеева не брала слова, добавил Полянский. Дипломат написал об этом в Twitter.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее предложил Вашингтону научить дипломатии своего президента. Такой комментарий он дал в ответ на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве РФ и США.