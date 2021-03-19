Массовое бегство боевиков и мирные выборы — что произошло в ЦАР за 14-18 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за период с 14 по 18 марта 2021 года.

Контрнаступление и зачистка

Центральноафриканская армия остановила контрнаступление на боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в преддверии парламентских выборов, 14 марта. Все силовые ведомства республики сосредоточились на обеспечении безопасности голосования и, по оценкам специалистов, при поддержке российских инструкторов блестяще справились с этой задачей.

Dans le cadre du Plan Intégré de sécurisation des élections en RCA, les FACA ont effectué une patrouille motorisée robuste ce dimanche 14 mars 2021 à Bangui.

Ce même dispositif a été pris par les FACA dans les préfectures et sous-préfectures de la République Centrafricaine. pic.twitter.com/HBKjtTR9F5 — RCANEWS236 (@fredericnzapas1) March 14, 2021

Однако уже в начале недели Вооруженные силы ЦАР возобновили операцию по освобождению страны от бандформирований. Военнослужащие провели разведку и перераспределение сил.

Советник президента по национальной безопасности Валерий Захаров сообщил 17 марта о проведении масштабной силовой операции сразу в нескольких районах страны. Главной целью жандармерии стали «спящие ячейки» радикальных исламистов.

На освобожденных территориях остались члены бандформирований, которые переоделись в гражданскую одежду. Таким образом боевики пытаются затеряться среди мирных жителей.

Des raids sont menés dans plusieurs régions simultanément afin de traquer les cellules cachées des rebelles. Il est essentiel que tous ceux qui ont terrorisé la population locale soient révélés. Les criminels ne pourront pas échapper à la responsabilité — Valery Zakharov (@VlrZakharov) March 17, 2021

В четверг, 18 марта, национальная армия возобновила контрнаступление. Бойцы освободили от боевиков город Алиндао, который находится в центральной части страны.

Ранее населенный пункт считался «столицей» вооруженного формирования бывшего генерала Али Дарасса «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Последний числится в конгломерате группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Узнав о приближении военнослужащих, радикалы покинули город без боя. Во время отступления они устроили беспорядки, которые сопровождались грабежами местных жителей.

На фоне продвижения правительственных войск на восток боевики также оставили город Бакума.

#Centrafrique : Les FACA et forces alliées prennent le contrôle d’Alindao. Les Forces Armées Centrafricaines et les forces alliées russes ont fait leur entrée ce matin dans la ville d’Alindao, l’une des bases importantes des éléments de l’UPC d’Ali Darass.https://t.co/ESPrVVG6No — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) March 18, 2021

На северо-западе республики центральноафриканские бойцы опять же достигли успеха: освободили город Богила, расположенный на трассе Пауа — Боссангоа.

Контрнаступление армии ЦАР застало боевиков врасплох. В результате двухчасового боя бандиты понесли значительные потери и оставили населенный пункт.

Богила представляла коммерческий интерес для радикалов и являлась стратегически важным пунктом. В городе, как и во всей одноименной супрефектуре, находятся золотые рудники. Нелегальная торговля драгоценным металлом приносила немалый доход бандформированиям.

RCA : l’armée nationale et ses alliés ont repris la ville de Nana-Boguila aux mains de la CPC https://t.co/HwzscdBk72 #Centrafrique pic.twitter.com/6sN25CkxBy — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 18, 2021

Также бандиты покинули город Нгаунде, через который проходят несколько автомагистралей, соединяющих ЦАР с соседними Камеруном и Чадом. Войска планируют взять его под контроль и лишить радикалов возможности получать оружие и человеческий ресурс из-за рубежа.

Мирные и демократические выборы

Главным событием для республики за последние дни, несомненно, стали выборы в законодательные органы. Мероприятие проводилось в 118 округах. В 69 из них граждане проголосовали в рамках первого тура, так как ранее не имели такой возможности из-за бесчинств боевиков, а в 49 состоялся второй этап.

На выборах присутствовали несколько тысяч наблюдателей. Все они отметили высочайшую заинтересованность граждан республики внести свой вклад в будущее развитие ЦАР. В таких городах как Пауа и Буар люди выстраивались в очереди перед избирательными участками до их открытия.

#ElectionsRCA: tous les bureaux de vote de #Bouar (Nord-ouest #RCA????????) ont ouvert depuis 6 :00 et de nombreux électeurs sont allés remplir leur devoir civique, dit le préfet Abdoulaye Mahamat sur #GuiraFM. pic.twitter.com/p89HiniVsE — MINUSCA (@UN_CAR) March 14, 2021

К концу дня голосования на YouTube-канале миротворческой миссии ООН в ЦАР появился репортаж о ходе выборов. Лейтмотивом видеосюжета стал вопрос безопасности. Местные жители, наблюдатели и представители международных организаций подчеркнули, что выборы прошли в спокойной обстановке.

Ожидается, что результаты выборов будут известны к 22 марта. Дата второго тура для округов, которые проголосовали впервые, пока не установлена.

Политика

Досадная несправедливость — так охарактеризовал произошедшую в Совбезе ООН ситуацию с принятием резолюции по ЦАР без участия самой республики российский социолог Максим Шугалей.

Международная организация еще в прошлом году лишила африканскую республику права голоса в Совете Безопасности за техническую задолженность перед структурой примерно в 30 тысяч долларов.

На последнем заседании Совбез принял решение об увеличении контингента миротворцев в ЦАР да трех тысяч. При этом официальное обращение Банги к Организации никто не учитывал.

Россия стала единственной страной, воздержавшейся от голосования. Москва выразила сожаление, что ООН не учла интересы африканской страны и приняла соответствующую резолюцию без участия ее представителей.

Между тем отправка около трех тысяч «голубых касок» в ЦАР обойдется мировому сообществу примерно в 300 миллионов долларов США — вдобавок к миллиарду, который ООН тратит ежегодно на уже находящийся в стране контингент (МИНУСКА).

#MINUSCA a rajouté ses effectifs en #RCA de 2 500 personnes, augmentant les dépenses de 116 milliards FCFA par an.

La voix de la #Centrafrique à #ONU est annulée en raison d’une dette de 17 400 000 FCFA

La #démocratie est perdue ! Le droit de vote maintenant dépend de l’argent. pic.twitter.com/pmyAlPLUHw — Serge Amadou (@serge_amadou) March 16, 2021

Ситуацию усугубляет и то, что центральноафриканцы крайне недовольны деятельностью миротворцев, которые, по их мнению, ведут себя пассивно и не защищают население страны от радикалов и бандитов.

К примеру, конфискованное МИНУСКА оружие через некоторое время всплывало на черном рынке, а самих представителей ООН неоднократно ловили за незаконной добычей золота и алмазов.

В связи с этим деятельность миротворческой миссии в ЦАР больше похожа на организованное отмывание средств, нежели на помощь республике в борьбе против боевиков.

RCA????????: le Conseil de sécurité de l’ONU???????? autorise le déploiement de 3.700 Casques bleus supplémentaires pour la MINUSCA (@UN_CAR).@UNPeacekeeping https://t.co/ZhK3YeSFS6 — ONU Info (@ONUinfo) March 12, 2021

Российский посол в ЦАР Владимир Титоренко провел встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. Стороны обсудили главные события последних дней: парламентские выборы и вопросы безопасности.

«В ходе беседы обсуждался второй тур парламентских выборов, а также военно-политическая ситуация в контексте продолжающегося мятежа во главе с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе. Достигнута договоренность в координации действий по подавлению незаконного мятежа», — сообщается в официальном Facebook-аккаунте посольства России в ЦАР.

Глава республики готовится официально продлить свои полномочия после переизбрания на выборах. Церемония инаугурации состоится 30 марта.

На торжественном мероприятии власти республики рассчитывают увидеть не только лидеров и делегации африканских стран, но и президентов России, США и Франции.

Как уточнил зампредседателя отдела по связям оргкомитета церемонии инаугурации Вильфрид Себиру, соответствующие приглашения уже отправлены главам государств. Но ответы еще не поступали.

???????? @CorbeauNews #Centrafrique : Faustin Archange TOUADERA, réélu, sera investi le 30 mars prochain, selon le comité d’investiture https://t.co/ta4BO6TcGr — 236 News ???????? (@236News) March 16, 2021

О необходимости поддержать действующего президента страны неожиданно заявил один из руководителей группировки боевиков, входящей в состав «Коалиции патриотов за перемены».

Главарь «Народного фронта за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC) Абдулай Хиссен объявил, что поддерживает президента республики Фостен-Арканжа Туадера и призвал боевиков к сотрудничеству с официальными властями страны.

«Туадера является гарантом мирной жизни, именно он обязан обеспечивать безопасность всех жителей ЦАР. Если кто-то против этого решения, то он против меня», — цитирует Хиссена оппозиционное издание Corbeau News.



RCA : le chef rebelle Abdoulaye Hissen, arrivé à Ndélé, appelle ses généraux à coopérer avec Touadera https://t.co/fUV9oANxC9 #Centrafrique pic.twitter.com/eCa3hKXWKf — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) March 17, 2021

Экономика

В Банги прошло заседание правительства по вопросам реализации финансово-экономической программы страны. Министры обсудили выполнение социальных программ при поддержке Международного валютного фонда (МВФ), вопросы цифровизации, а также развития торговой и транспортной сфер, в том числе наращивание потенциала речного порта Зинга.

Министр финансов ЦАР Анри-Мари Дондра заявил, что перевод расчета коммунальных услуг в цифровые сервисы является одним из важнейших приоритетов правительства. Он призвал ведомства способствовать увеличению грузопотока по транспортному коридору Банги-Белоко.

Кабинет министров принял решение о реализации инфраструктурного проекта — строительства моста через реку Лобае в районе города Монгумба. На данный момент там действует лишь паромная переправа.

Однако это главная трасса, связывающая столицу ЦАР с Республикой Конго. После соединения двух берегов движение торгового и грузового транспорта увеличится в несколько раз.

Общество

Среди жителей столицы ЦАР набирают популярность выступления уличных комедиантов, в представлениях которых высмеиваются боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Сама аббревиатура CPC расшифровывается актерами шоу как «гнилые компаньоны».

Один из главных персонажей шоу – пародия на лидера группировки «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC) Махамата аль-Хатима, который, по слухам, спасался от правительственных войск, переодевшись в женскую одежду.

«Эти шоу очень радуют жителей Банги, нам аплодируют. Люди устали от преступности и анархии вооруженных групп, поэтому они вдвойне рады наблюдать, как эти бандиты бегут в страхе. Мы используем реальные факты и события в наших игровых шоу, чтобы зритель узнал персонажей из жизни», — рассказал один из актеров корреспонденту издания Ndjoni Sango.