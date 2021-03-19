Разработчики масок запросили проверку респираторов класса FFP2 и FFP3

Москва, 19 марта. Российская ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) требует проверки госзакупок масок-респираторов класса FFP2 и FFP3.

Обращение в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу составили после жалоб из больниц Московской и Ленинградской областей. Эксперты АСИЗ нашли возможные несоответствия респираторов заявленному уровню защиты.

В ассоциации уверены, что несертифицированные маски могут нести смертельную угрозу жизни медиков, которые работают с коронавирусными пациентами и могут способствовать распространению вируса.

Частое использование средств индивидуальной защиты приводит к раздражению и высыпаниям на коже. Эксперты называют прыщи, которые появляются от ношения маски — маскне. Для того чтобы их избежать важно правильно ухаживать за кожей.