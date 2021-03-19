Автомобиль с телами двух женщин и ребенка обнаружили в Туле

Тула, 19 марта. Обстоятельства и причины смерти трех человек, найденных в салоне автомобиля, выясняют сотрудники тульского СУ СК РФ. Среди погибших — две женщины и ребенок.

По предварительной версии правоохранителей, причиной их смерти стало отравление угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В рамках расследования будет проведен ряд экспертиз.

Ранее ФАН сообщал о гибели восьмилетнего мальчика в Железногорске. Ребенка облила бензином и подожгла его мать. От полученных ожогов он умер в больнице. Установлено, что женщина не стояла на учете как душевнобольная. Что подвигло ее пойти на такой жестокий шаг, выясняет полиция.