Пекин, 19 марта. Пекин упрекнул Вашингтон в неподобающем поведении с гостями во время встречи высокого уровня, которая состоялась в Анкоридже.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя китайской делегации. По словам китайского чиновника, делегация прибыла на Аляску «с искренними намерениями». Однако Соединенные Штаты в ходе вступительного заявления резко вышли за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в отношении китайской политики.

«Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», — заявил представитель Китая.

Ранее издание Sohu сообщило, что Россия может за сутки блокировать территорию США и положить конец их мировому господству, используя свое современное оружие.